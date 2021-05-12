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Москвичей предупредили о шквалистом ветре
Москвичей предупредили о шквалистом ветре
Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра до 23 метров в секунду в Москве до ночи среды, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:52
2021-05-12T17:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра до 23 метров в секунду в Москве до ночи среды, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков, в период с 18.00 до 22.00 12 мая местами в Москве ожидается шквалистое усиление ветра до 23 м/с", - сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом снизить скорость, держать безопасную дистанцию, а также избегать обгонов. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о шквалистом ветре

17:52 12.05.2021 (обновлено: 17:55 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина идет по улице под порывами ветр
Женщина идет по улице под порывами ветр - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра до 23 метров в секунду в Москве до ночи среды, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков, в период с 18.00 до 22.00 12 мая местами в Москве ожидается шквалистое усиление ветра до 23 м/с", - сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
МЧС рекомендует при управлении автотранспортом снизить скорость, держать безопасную дистанцию, а также избегать обгонов. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Аварийные службы устраняют последствия упавшего дерева на проезжую часть на Яузском бульваре - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
16:23
В Москве из-за сильного ветра упали два дерева
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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