https://ria.ru/20210512/veter-1732002319.html

Москвичей предупредили о шквалистом ветре

Москвичей предупредили о шквалистом ветре

Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра до 23 метров в секунду в Москве до ночи среды, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:52

2021-05-12T17:52

2021-05-12T17:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спасатели предупредили о шквалистом усилении ветра до 23 метров в секунду в Москве до ночи среды, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков, в период с 18.00 до 22.00 12 мая местами в Москве ожидается шквалистое усиление ветра до 23 м/с", - сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом снизить скорость, держать безопасную дистанцию, а также избегать обгонов. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

https://ria.ru/20210512/veter-1731983357.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество