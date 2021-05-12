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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:27
2021-05-12T00:27
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9.00 до 21.00 12 мая.
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

00:27 12.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЖенщина идет по улице под порывами ветра
Женщина идет по улице под порывами ветра - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9.00 до 21.00 12 мая.
 
ГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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