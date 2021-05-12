https://ria.ru/20210512/veter-1731865441.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T00:27

2021-05-12T00:27

2021-05-12T00:27

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре порывами до 15 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 9.00 до 21.00 12 мая.

https://ria.ru/20210507/pogoda-1731363252.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество