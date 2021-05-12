https://ria.ru/20210512/vershinin-1731984721.html

Сергей Вершинин: попытки изменить статус Иерусалима незаконны

Сергей Вершинин: попытки изменить статус Иерусалима незаконны

В последние дни ситуация на границе Израиля и Палестины снова приобрела характер открытого конфликта. Палестинские группировки выпустили по Израилю более тысячи РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:30

2021-05-12T17:30

2021-05-12T20:45

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сергей вершинин

антониу гутерреш

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

оон

палестина

израиль

интервью

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В последние дни ситуация на границе Израиля и Палестины снова приобрела характер открытого конфликта. Палестинские группировки выпустили по Израилю более тысячи ракет. Еврейское государство в ответ нанесло удары по сектору Газа. С обеих сторон гибнут люди. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин рассказал в интервью РИА Новости о том, что РФ думает о сложившейся ситуации, попытках Израиля изменить статус Иерусалима, и о том, как можно добиться решения застарелых противоречий в регионе. Он также сообщил, какие действия намерены предпринять в Москве для деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, и что для этого делается в Организации Объединенных Наций. – Что происходит в СБ ООН на фоне эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта?– Как известно, 10 мая в СБ ООН состоялись закрытые консультации по палестино-израильской проблематике. Причина проведения срочного заседания Совета безопасности – опасная эскалация насилия в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. Новые консультации проходят 12 мая.Седьмого мая в ряде кварталов Восточного Иерусалима, а также у комплекса мечети "Аль-Акса" начались кровопролитные столкновения между палестинцами и израильтянами. Напряженность в городе, в том числе в районах Шейх-Джаррах и Святых мест, провоцирует деградацию обстановки и на других оккупированных палестинских территориях, прежде всего, в секторе Газа. С 10 мая продолжаются ракетные обстрелы территории Израиля из анклава и ответные воздушные удары израильских ВВС. В результате страдают мирные жители с обеих сторон. По поступающей информации, жертвами насилия уже стали более 600 человек, подавляющее большинство из них – палестинцы. К сожалению, идут сообщения о новых жертвах и пострадавших с обеих сторон.Очевидно, что очередной виток напряженности в зоне палестино-израильского конфликта вызывает самую серьезную обеспокоенность во всем мире. Спусковым крючком нынешней эскалации во многом стало обнародование предварительного решения израильского суда об экспроприации земельных участков в квартале Шейх-Джаррах, принудительном выселении проживающих там палестинцев и сносе их домов. Подобная попытка легализации продолжающейся практики израильского поселенчества накладывается на продвижение планов по строительству 540 единиц жилья в поселении Хар-Хома на Западном берегу реки Иордан.Отмечаем, что большая часть международного сообщества, включая страны-члены СБ ООН, придерживается схожих с нами взглядов на складывающуюся ситуацию. В частности, европейские представители отметили незаконный характер действий Израиля, подчеркнули неприемлемость изменений границ 1967 года. В Вашингтоне выразили глубокую озабоченность "отдаляющими мир" шагами, потребовали привлечь к ответственности виновных в насилии. Руководство ООН призвало Израиль к сдержанности, уважению норм международного гуманитарного права и отказу от практики разрушения палестинских жилищ. Отдельными заявлениями с осуждением эскалации насилия и односторонних шагов Израиля, подрывающих перспективы мирного урегулирования, отметились и арабские страны.– Каково отношение России к росту насилия в зоне палестино-израильского конфликта?– Считаем важным не замалчивать происходящее и называть вещи своими именами. На наш взгляд, именно таким образом можно добиться деэскалации ситуации и перейти к решению застарелых проблем и противоречий между палестинцами и израильтянами.Решительно осуждаем все проявления насилия в отношении мирных жителей как в Израиле, так и в Палестине, а также любые действия, осложняющие возможности перезапуска переговорного процесса на общепризнанной международно-правовой основе. Выступаем также за неукоснительное уважение статус-кво Святых мест. В этой связи считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки изменить географический, демографический и исторический характер и статус Восточного Иерусалима и выступаем за немедленное и полное прекращение всей поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях в соответствии с многочисленными решениями ГА и СБ ООН. Подтверждаем приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, отвечающей чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности. – Какие действия намерены предпринять в Москве для деэскалации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта?– В координации с председательствующими в СБ ООН китайскими партнерами, а также делегациями других стран-членов продолжаем работу по сближению позиций применительно к складывающейся ситуации. В конкретном плане участвуем в усилиях по согласованию консенсусного заявления для прессы.Кроме того, поддерживаем контакты со всеми заинтересованными игроками на двусторонней основе. В частности, тематика палестино-израильской эскалации затрагивалась в ходе телефонного разговора президентов и министров иностранных дел России и Турции, фигурирует в повестке консультаций с прибывшим в Москву генсекретарем ООН Антониу Гутеррешем. Настроены также продолжить энергичные усилия в рамках ближневосточного "квартета", являющегося единственным международно-признанным механизмом сопровождения процесса палестино-израильского урегулирования.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731908697.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/1731938790.html

https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html

https://ria.ru/20210512/izrail-1731930262.html

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сергей вершинин, антониу гутерреш, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, палестина, израиль, интервью