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Туризм
https://ria.ru/20210512/velikobritaniya-1731923857.html
Россиянам рассказали о правилах поездок в Великобританию
Россиянам рассказали о правилах поездок в Великобританию
Посольство Великобритании в России напомнило о правилах, которые нужно соблюдать россиянам для посещения Англии, обратив внимание на прибытие стыковочными... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:27
2021-05-12T12:27
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в России напомнило о правилах, которые нужно соблюдать россиянам для посещения Англии, обратив внимание на прибытие стыковочными рейсами из стран, въезд из которых запрещен в связи с распространением COVID-19.В своем Telegram-канале посольство указало, что "правительство Великобритании опубликовало списки стран, к которым применяются разные правила въезда в Англию". Списки разделили на зеленый, янтарный и красный - в соответствии с эпидемиологической ситуацией в странах.Дипмиссия обратила внимание на то, что Россия находится в янтарном списке и "правила для прибывающих из России в Англию не изменились".В частности, посольство рассказало, что для въезда в Великобританию необходимы обязательный отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до отправления, и заполненная не ранее, чем за 48 часов Passenger Locator Form. Кроме того, нужно забронировать тесты на COVID-19, которые необходимо сдать на 2-й и 8-й дни после прибытия в Англию. После въезда нужно соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней.В посольстве заметили, что, "возможно сократить срок самоизоляции, сдав дополнительный тест на COVID-19 на пятый день самоизоляции". При этом там обратили внимание на то, что "это не отменяет необходимость сдачи теста на восьмой день после въезда в страну"."Так как органы власти РФ приостановили прямое авиасообщение между Россией и Великобританией до 1 июня, многие пользуются альтернативными маршрутами с пересадкой в третьих странах", - рассказали в британской дипмиссии."Пожалуйста, обязательно проверьте красный список стран, если вы собираетесь совершить подобный перелет. Если вы сделали пересадку в одной из стран красного списка, вам откажут во въезде в Англию", - обратили внимание там.В британской дипломатической миссии заметили, что "списки постоянно обновляются". "Не забывайте их проверять по ссылке. На данный момент правила распространяются только на въезд в Англию. Правила въезда в Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс могут отличаться", - заключили в посольстве.
https://ria.ru/20210512/turizm-1731876658.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, северная ирландия, новости - туризм, уэльс, великобритания, в мире

Россиянам рассказали о правилах поездок в Великобританию

12:27 12.05.2021
 
© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Depositphotos / rabbit75_dep
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Посольство Великобритании в России напомнило о правилах, которые нужно соблюдать россиянам для посещения Англии, обратив внимание на прибытие стыковочными рейсами из стран, въезд из которых запрещен в связи с распространением COVID-19.
В своем Telegram-канале посольство указало, что "правительство Великобритании опубликовало списки стран, к которым применяются разные правила въезда в Англию". Списки разделили на зеленый, янтарный и красный - в соответствии с эпидемиологической ситуацией в странах.
Дипмиссия обратила внимание на то, что Россия находится в янтарном списке и "правила для прибывающих из России в Англию не изменились".
В частности, посольство рассказало, что для въезда в Великобританию необходимы обязательный отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до отправления, и заполненная не ранее, чем за 48 часов Passenger Locator Form. Кроме того, нужно забронировать тесты на COVID-19, которые необходимо сдать на 2-й и 8-й дни после прибытия в Англию. После въезда нужно соблюдать режим самоизоляции в течение 10 дней.
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В посольстве заметили, что, "возможно сократить срок самоизоляции, сдав дополнительный тест на COVID-19 на пятый день самоизоляции". При этом там обратили внимание на то, что "это не отменяет необходимость сдачи теста на восьмой день после въезда в страну".
"Так как органы власти РФ приостановили прямое авиасообщение между Россией и Великобританией до 1 июня, многие пользуются альтернативными маршрутами с пересадкой в третьих странах", - рассказали в британской дипмиссии.
"Пожалуйста, обязательно проверьте красный список стран, если вы собираетесь совершить подобный перелет. Если вы сделали пересадку в одной из стран красного списка, вам откажут во въезде в Англию", - обратили внимание там.
В британской дипломатической миссии заметили, что "списки постоянно обновляются". "Не забывайте их проверять по ссылке. На данный момент правила распространяются только на въезд в Англию. Правила въезда в Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс могут отличаться", - заключили в посольстве.
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