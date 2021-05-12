https://ria.ru/20210512/velikobritaniya-1731883954.html

Глава МИД Британии выступит с речью, где вновь обвинит Россию в диверсиях

Глава МИД Британии выступит с речью, где вновь обвинит Россию в диверсиях

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в среду выступит с речью по вопросам кибербезопасности, в которой в очередной раз обвинит Россию и другие страны в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T00:43

2021-05-12T00:43

2021-05-12T09:13

россия

доминик рааб

великобритания

китай

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в мире

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ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в среду выступит с речью по вопросам кибербезопасности, в которой в очередной раз обвинит Россию и другие страны в осуществлении диверсий и краже данных."Министр иностранных дел Доминик Рааб в своей первой большой речи по вопросам кибербезопасности предупредит, что враждебные страны и преступные группировки подрывают основы нашего общества и демократии", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании."Он расскажет, как авторитарные режимы, в том числе Северная Корея, Иран, Россия и Китай используют цифровые технологии для диверсий и краж", - сообщает ведомство.Рааб намерен заявить, что киберпространство стало полем битвы между демократиями и авторитарными режимами."Враждебные государства и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Нужно ясно понимать, что когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их", - приводит ведомство фрагменты речи Рааба."Он заключит, что необходимо прояснить, как именно отслеживается выполнение правил, касающихся кибербезопасности, и принять меры против авторитарных режимов, выгибающих принципы в угоду своим враждебным интересам", - отмечает МИД.Рааб также призовет к созданию широкой коалиции стран для борьбы с общими угрозами в киберпространстве.Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы и демократические процессы в других государствах, причастности к хакерским атакам, называла их пропагандой и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20210428/velikobritaniya-1730258555.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/ugroza-1602400501.html

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великобритания

китай

иран

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россия, доминик рааб, великобритания, китай, иран, в мире