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Глава МИД Британии выступит с речью, где вновь обвинит Россию в диверсиях
Глава МИД Британии выступит с речью, где вновь обвинит Россию в диверсиях
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в среду выступит с речью по вопросам кибербезопасности, в которой в очередной раз обвинит Россию и другие страны в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T00:43
2021-05-12T09:13
россия
доминик рааб
великобритания
китай
иран
в мире
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ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в среду выступит с речью по вопросам кибербезопасности, в которой в очередной раз обвинит Россию и другие страны в осуществлении диверсий и краже данных."Министр иностранных дел Доминик Рааб в своей первой большой речи по вопросам кибербезопасности предупредит, что враждебные страны и преступные группировки подрывают основы нашего общества и демократии", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании."Он расскажет, как авторитарные режимы, в том числе Северная Корея, Иран, Россия и Китай используют цифровые технологии для диверсий и краж", - сообщает ведомство.Рааб намерен заявить, что киберпространство стало полем битвы между демократиями и авторитарными режимами."Враждебные государства и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Нужно ясно понимать, что когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их", - приводит ведомство фрагменты речи Рааба."Он заключит, что необходимо прояснить, как именно отслеживается выполнение правил, касающихся кибербезопасности, и принять меры против авторитарных режимов, выгибающих принципы в угоду своим враждебным интересам", - отмечает МИД.Рааб также призовет к созданию широкой коалиции стран для борьбы с общими угрозами в киберпространстве.Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы и демократические процессы в других государствах, причастности к хакерским атакам, называла их пропагандой и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210428/velikobritaniya-1730258555.html
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россия, доминик рааб, великобритания, китай, иран, в мире

Глава МИД Британии выступит с речью, где вновь обвинит Россию в диверсиях

00:43 12.05.2021 (обновлено: 09:13 12.05.2021)
 
© AP Photo / Johanna Geron, Pool Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Johanna Geron, Pool
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ЛОНДОН, 12 мая – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в среду выступит с речью по вопросам кибербезопасности, в которой в очередной раз обвинит Россию и другие страны в осуществлении диверсий и краже данных.
"Министр иностранных дел Доминик Рааб в своей первой большой речи по вопросам кибербезопасности предупредит, что враждебные страны и преступные группировки подрывают основы нашего общества и демократии", - говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.
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"Он расскажет, как авторитарные режимы, в том числе Северная Корея, Иран, Россия и Китай используют цифровые технологии для диверсий и краж", - сообщает ведомство.
Рааб намерен заявить, что киберпространство стало полем битвы между демократиями и авторитарными режимами.
"Враждебные государства и преступные группировки хотят подорвать основы нашего общества и демократии. Нужно ясно понимать, что когда преступники действуют на территории стран, подобных России, эти страны должны преследовать этих преступников, а не покрывать их", - приводит ведомство фрагменты речи Рааба.
"Он заключит, что необходимо прояснить, как именно отслеживается выполнение правил, касающихся кибербезопасности, и принять меры против авторитарных режимов, выгибающих принципы в угоду своим враждебным интересам", - отмечает МИД.
Рааб также призовет к созданию широкой коалиции стран для борьбы с общими угрозами в киберпространстве.
Россия не раз отвергала обвинения во вмешательстве в выборы и демократические процессы в других государствах, причастности к хакерским атакам, называла их пропагандой и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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