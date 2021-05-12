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В Кремле ответили на вопрос о возможности отгула после вакцинации
В Кремле ответили на вопрос о возможности отгула после вакцинации
Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, в планах такого нет, но губернаторы вправе делать это... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:21
2021-05-12T14:21
2021-05-12T14:21
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здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, в планах такого нет, но губернаторы вправе делать это самостоятельно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернатора, но каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось и в планах такого нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить региональную инициативу об отгуле после вакцинации на всю страну.
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