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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/vaktsinatsiya-1731952916.html
В Кремле ответили на вопрос о возможности отгула после вакцинации
В Кремле ответили на вопрос о возможности отгула после вакцинации
Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, в планах такого нет, но губернаторы вправе делать это... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:21
2021-05-12T14:21
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, в планах такого нет, но губернаторы вправе делать это самостоятельно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернатора, но каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось и в планах такого нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить региональную инициативу об отгуле после вакцинации на всю страну.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, общество

В Кремле ответили на вопрос о возможности отгула после вакцинации

14:21 12.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, в планах такого нет, но губернаторы вправе делать это самостоятельно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернатора, но каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось и в планах такого нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить региональную инициативу об отгуле после вакцинации на всю страну.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковОбщество
 
 
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