https://ria.ru/20210512/vaktsinatsiya-1731952916.html

В Кремле ответили на вопрос о возможности отгула после вакцинации

В Кремле ответили на вопрос о возможности отгула после вакцинации

Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, в планах такого нет, но губернаторы вправе делать это... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:21

2021-05-12T14:21

2021-05-12T14:21

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решений о предоставлении отгула после вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в РФ не принималось, в планах такого нет, но губернаторы вправе делать это самостоятельно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий губернатора, но каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось и в планах такого нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не планируется ли распространить региональную инициативу об отгуле после вакцинации на всю страну.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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