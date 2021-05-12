https://ria.ru/20210512/vaktsinatsiya-1731946676.html

В Словакии назвали возможную дату начала вакцинации "Спутником V"

В Словакии назвали возможную дату начала вакцинации "Спутником V"

Жители Словакии с 1 июня смогут выбирать, какой именно вакциной они хотят сделать прививки от коронавируса, включая незарегистрированные, сообщил министр... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:58

2021-05-12T13:58

2021-05-12T13:58

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

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ПРАГА, 12 мая – РИА Новости. Жители Словакии с 1 июня смогут выбирать, какой именно вакциной они хотят сделать прививки от коронавируса, включая незарегистрированные, сообщил министр здравоохранения республики Владимир Ленгварский, под последними он имел в виду вакцину "Спутник V", согласия на использование которой минздрав ожидает от российской стороны, сообщил телеканал ТА3.В понедельник вечером вице-премьер и глава минфина Словакии Игорь Матович сообщил, что в выходные он якобы договорился с российской стороной, что после успешного тестирования "Спутника V" в сертифицированной венгерской лаборатории OMCL Россия "согласна с началом прививок". По словам Матовича, "все идет к тому, что в ближайшие дни начнется вакцинация "Спутником V" и в Словакии". Однако представитель минздрава во вторник заявила, что ведомство пока не располагает официальной информацией о согласии российской стороны на использование "Спутника V"."С 1 июня граждане республики смогут выбирать вакцину для прививок, включая незарегистрированные. Для разбега этого процесса понадобится две-три недели", - сказал министр.В апреле Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявил, что из-за нарушений контракта просит правительство Словакии вернуть партию вакцины "Спутник V", чтобы использовать ее в других странах. Разработчики российской вакцины говорили, что не против, чтобы Словакия опубликовала контракт на поставку вакцины, но при этом следовало бы опубликовать и контракт на поставку вакцины Pfizer.Первая партия "Спутника V" поступила в Словакию 1 марта, вызвав политический скандал, поскольку ни тогдашний премьер Матович, ни занимавший пост главы минздрава Марек Крайчи не сообщили заранее об этом ни президенту Зузане Чапутовой, ни коллегам по кабмину. В правительстве выступали против закупки "Спутника V" до тех пор, пока его не одобрит европейский регулятор, шесть министров покинули кабинет и призвали к отставкам Матовича и Крайчи, что оба позднее и сделали. Реорганизованный состав кабмина утвердили 1 апреля, Матович стал вице-премьером и министром финансов.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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