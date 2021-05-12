https://ria.ru/20210512/trud-1731966094.html
Путин 13 мая обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда
Путин 13 мая обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда
Президент России Владимир Путин 13 мая проведет совещание с кабмином, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда, реализации программы поддержки... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:13
2021-05-12T15:13
2021-05-12T15:13
россия
владимир путин
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731314259_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7392535ac3a872526859960540b1ffe2.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 мая проведет совещание с кабмином, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда, реализации программы поддержки занятости, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого мая Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения. С докладом выступит министр труда и социальной защиты (Антон) Котяков", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731962188.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731314259_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_41b4573a52af4ea07e9e83a91639cfb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество, экономика