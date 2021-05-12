https://ria.ru/20210512/trud-1731966094.html

Путин 13 мая обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда

Путин 13 мая обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда

Президент России Владимир Путин 13 мая проведет совещание с кабмином, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда, реализации программы поддержки... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:13

2021-05-12T15:13

2021-05-12T15:13

россия

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 мая проведет совещание с кабмином, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда, реализации программы поддержки занятости, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого мая Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения. С докладом выступит министр труда и социальной защиты (Антон) Котяков", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731962188.html

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2021

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россия, владимир путин, общество, экономика