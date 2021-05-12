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Путин 13 мая обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда
Путин 13 мая обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда
Президент России Владимир Путин 13 мая проведет совещание с кабмином, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда, реализации программы поддержки... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:13
2021-05-12T15:13
россия
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 мая проведет совещание с кабмином, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда, реализации программы поддержки занятости, сообщает пресс-служба Кремля."Тринадцатого мая Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения. С докладом выступит министр труда и социальной защиты (Антон) Котяков", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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россия, владимир путин, общество, экономика

Путин 13 мая обсудит с кабмином ситуацию на рынке труда

15:13 12.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции
Владимир Путин во время встречи с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 мая проведет совещание с кабмином, основной темой станет обсуждение ситуации на рынке труда, реализации программы поддержки занятости, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тринадцатого мая Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение ситуации на рынке труда и реализации программы поддержки занятости населения. С докладом выступит министр труда и социальной защиты (Антон) Котяков", - говорится в сообщении.
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Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
 
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