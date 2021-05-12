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Патрушев рассказал о предотвращении теракта в Мурманске в 2020 году
Патрушев рассказал о предотвращении теракта в Мурманске в 2020 году
Силовики в 2020 году предотвратили теракт, который планировалось совершить в торговом центре в Мурманске, заявил секретарь Совета безопасности России Николай... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T14:17
2021-05-12T16:20
исламское государство
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мурманск
николай патрушев
происшествия
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МУРМАНСК, 12 мая - РИА Новости. Силовики в 2020 году предотвратили теракт, который планировалось совершить в торговом центре в Мурманске, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.Национальный антитеррористический комитет 4 апреля 2020 года сообщал, что приверженец террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт, нейтрализован в Мурманске, у боевика нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. Где именно он намеревался его совершить, не уточнялось.Патрушев обратил внимание на то, что "террористические и экстремистские проявления представляют реальную угрозу государственной, общественной безопасности и безопасности граждан"."Хочу подчеркнуть, что выявление, предупреждение и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций, а также отдельных лиц, своевременное пресечение попыток совершения актов терроризма - было и остается важнейшей задачей", - резюмировал он, напомнив, что в 2017 году произошел теракт в метро в Санкт-Петербурге, а в 2018 году - взрыв в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области.* Запрещенная в России террористическая организация
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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мурманск, николай патрушев, происшествия

Патрушев рассказал о предотвращении теракта в Мурманске в 2020 году

14:17 12.05.2021 (обновлено: 16:20 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 12 мая - РИА Новости. Силовики в 2020 году предотвратили теракт, который планировалось совершить в торговом центре в Мурманске, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
"В 2019 году благодаря слаженным действиям спецслужб и правоохранительных органов на территории округа предотвращено три теракта. В 2020 году - предотвращен планируемый теракт в торговом центре города Мурманска", - сказал он.
Национальный антитеррористический комитет 4 апреля 2020 года сообщал, что приверженец террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт, нейтрализован в Мурманске, у боевика нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. Где именно он намеревался его совершить, не уточнялось.
Патрушев обратил внимание на то, что "террористические и экстремистские проявления представляют реальную угрозу государственной, общественной безопасности и безопасности граждан".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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"Хочу подчеркнуть, что выявление, предупреждение и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций, а также отдельных лиц, своевременное пресечение попыток совершения актов терроризма - было и остается важнейшей задачей", - резюмировал он, напомнив, что в 2017 году произошел теракт в метро в Санкт-Петербурге, а в 2018 году - взрыв в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области.
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Исламское государствоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МурманскНиколай ПатрушевПроисшествия
 
 
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