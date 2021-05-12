Патрушев рассказал о предотвращении теракта в Мурманске в 2020 году
14:17 12.05.2021 (обновлено: 16:20 12.05.2021)
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске
МУРМАНСК, 12 мая - РИА Новости. Силовики в 2020 году предотвратили теракт, который планировалось совершить в торговом центре в Мурманске, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
"В 2019 году благодаря слаженным действиям спецслужб и правоохранительных органов на территории округа предотвращено три теракта. В 2020 году - предотвращен планируемый теракт в торговом центре города Мурманска", - сказал он.
Национальный антитеррористический комитет 4 апреля 2020 года сообщал, что приверженец террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт, нейтрализован в Мурманске, у боевика нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. Где именно он намеревался его совершить, не уточнялось.
Патрушев обратил внимание на то, что "террористические и экстремистские проявления представляют реальную угрозу государственной, общественной безопасности и безопасности граждан".
"Хочу подчеркнуть, что выявление, предупреждение и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций, а также отдельных лиц, своевременное пресечение попыток совершения актов терроризма - было и остается важнейшей задачей", - резюмировал он, напомнив, что в 2017 году произошел теракт в метро в Санкт-Петербурге, а в 2018 году - взрыв в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области.
* Запрещенная в России террористическая организация