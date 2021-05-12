https://ria.ru/20210512/terakt-1731951080.html

Патрушев рассказал о предотвращении теракта в Мурманске в 2020 году

Патрушев рассказал о предотвращении теракта в Мурманске в 2020 году

Силовики в 2020 году предотвратили теракт, который планировалось совершить в торговом центре в Мурманске, заявил секретарь Совета безопасности России Николай... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:17

2021-05-12T14:17

2021-05-12T16:20

исламское государство

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мурманск

николай патрушев

происшествия

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МУРМАНСК, 12 мая - РИА Новости. Силовики в 2020 году предотвратили теракт, который планировалось совершить в торговом центре в Мурманске, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.Национальный антитеррористический комитет 4 апреля 2020 года сообщал, что приверженец террористической организации "Исламское государство"*, планировавший теракт, нейтрализован в Мурманске, у боевика нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. Где именно он намеревался его совершить, не уточнялось.Патрушев обратил внимание на то, что "террористические и экстремистские проявления представляют реальную угрозу государственной, общественной безопасности и безопасности граждан"."Хочу подчеркнуть, что выявление, предупреждение и пресечение деятельности террористических и экстремистских организаций, а также отдельных лиц, своевременное пресечение попыток совершения актов терроризма - было и остается важнейшей задачей", - резюмировал он, напомнив, что в 2017 году произошел теракт в метро в Санкт-Петербурге, а в 2018 году - взрыв в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210512/krym-1731898746.html

мурманск

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исламское государство, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мурманск, николай патрушев, происшествия