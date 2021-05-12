https://ria.ru/20210512/telekanal-1732022813.html

Еврокомиссия сочла приостановку вещания "Россия-РТР" в Латвии оправданной

Еврокомиссия сочла приостановку вещания "Россия-РТР" в Латвии оправданной

Еврокомиссия сочла решение латвийских властей о временной приостановке вещания телеканала "Россия-РТР" соразмерным и оправданным. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T19:23

2021-05-12T19:23

2021-05-12T21:02

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БРЮССЕЛЬ, 12 мая — РИА Новости. Еврокомиссия сочла решение латвийских властей о временной приостановке вещания телеканала "Россия-РТР" соразмерным и оправданным."Европейская комиссия 7 мая 2021 года постановила, что решение латвийского регулятора о приостановке на 12 месяцев ретрансляции канала "Россия-РТР" из-за подстрекательства к насилию или ненависти соответствует законодательству ЕС", — говорится в заявлении.В феврале 2021 года Рига информировала Еврокомиссию о том, что канал "Россия-РТР" — транслировавшийся на русском языке через спутник на Латвию, — "содержал контент, который мог рассматриваться как подстрекательство к насилию или ненависти". Латвийские власти также усмотрели в содержании передач вещателя "призывы к военным действиям против некоторых стран, включая Латвию и другие государства Балтии".Как отметили в Еврокомиссии, Рига руководствовалась Директивой аудиовизуальных медиауслуг, запрещающей подстрекательство к насилию или ненависти, а также устанавливающей процедуру, которой должно следовать государство — член ЕС. В ЕК считают, что Латвия продемонстрировала "наличие серьезных и опасных нарушений" со стороны "России-РТР".Запрет "РТР-Планеты" в Латвии, уточнял представитель ВГТРК, объясняется тем, что в некоторых ток-шоу обнаружили "язык ненависти". По мнению директора дирекции международных отношений ВГТРК Петра Федорова, это "привычная ситуация избирательного внимания и избирательного правосудия". Запретительные меры используют лишь те, "кто не способен в открытой профессиональной журналистской дискуссии отстоять свои аргументы", добавил он.По мнению Федорова, приостановка вещания "России-РТР" в Латвии нанесет существенный ущерб интересам канала, поскольку он зарабатывает на рекламе. Зрители при этом смогут продолжить смотреть эфиры через интернет и спутник, заявлял он РИА Новости.Ранее кабельный оператор Латвии Tet сообщил, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), "НТВ Мир", "РЕН ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Вместо перечисленных каналов зрителям предложат другие. Компания продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В МИД России заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова", отмечали в российском министерстве.

https://ria.ru/20210503/zanaves-1730978822.html

https://ria.ru/20210414/zhurnalisty-1728280796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вгтрк, евросоюз, петр федоров, еврокомиссия, латвия, в мире