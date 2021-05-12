https://ria.ru/20210512/shkoly-1731876932.html

В Приморье проведут проверку мер безопасности в школах

В Приморье проведут проверку мер безопасности в школах

Глава Приморья Олег Кожемяко после стрельбы в Казани поручил проверить организацию мер безопасности в школах региона, в том числе готовность быстро реагировать... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T07:17

2021-05-12T07:17

2021-05-12T07:17

стрельба в школе в казани

олег кожемяко

приморский край

казань

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко после стрельбы в Казани поручил проверить организацию мер безопасности в школах региона, в том числе готовность быстро реагировать на экстренные ситуации, сообщает краевое правительство.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. В Татарстане среда объявлена днем траура.Кожемяко поручил руководителям территорий и образовательных учреждений Приморья усилить меры безопасности в краевых организациях."Необходимо еще раз внимательно посмотреть, какие меры безопасности организованы в школах, есть ли кнопки экстренного вызова. Еще раз проинструктировать руководство школ и охранные структуры, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации. Впереди летний отдых, будут работать пришкольные лагеря, необходимо взять на особый контроль вопросы безопасности, чтобы не допускать подобных трагедий", – заявил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210512/kazan-1731871178.html

https://ria.ru/20210512/shkola-1731870214.html

приморский край

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, олег кожемяко, приморский край, казань, происшествия