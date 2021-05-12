Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/shkoly-1731876932.html
В Приморье проведут проверку мер безопасности в школах
В Приморье проведут проверку мер безопасности в школах
Глава Приморья Олег Кожемяко после стрельбы в Казани поручил проверить организацию мер безопасности в школах региона, в том числе готовность быстро реагировать... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T07:17
2021-05-12T07:17
стрельба в школе в казани
олег кожемяко
приморский край
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3bf4aadb1b6418653ae336dcd92c7eb9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко после стрельбы в Казани поручил проверить организацию мер безопасности в школах региона, в том числе готовность быстро реагировать на экстренные ситуации, сообщает краевое правительство.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. В Татарстане среда объявлена днем траура.Кожемяко поручил руководителям территорий и образовательных учреждений Приморья усилить меры безопасности в краевых организациях."Необходимо еще раз внимательно посмотреть, какие меры безопасности организованы в школах, есть ли кнопки экстренного вызова. Еще раз проинструктировать руководство школ и охранные структуры, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации. Впереди летний отдых, будут работать пришкольные лагеря, необходимо взять на особый контроль вопросы безопасности, чтобы не допускать подобных трагедий", – заявил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20210512/kazan-1731871178.html
https://ria.ru/20210512/shkola-1731870214.html
приморский край
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_046d95273a26c27319c9655e594c5b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в школе в казани, олег кожемяко, приморский край, казань, происшествия

В Приморье проведут проверку мер безопасности в школах

07:17 12.05.2021
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко после стрельбы в Казани поручил проверить организацию мер безопасности в школах региона, в том числе готовность быстро реагировать на экстренные ситуации, сообщает краевое правительство.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. В Татарстане среда объявлена днем траура.
Свечи и цветы в память о жертвах трагедии в казанской школе у здания Постоянного Представительства Республики Татарстан в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 02:42
Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
"Губернатор Приморья Олег Кожемяко поставил главам муниципалитетов и руководителям образовательных организаций задачу проверить готовность школ к быстрому реагированию в экстренных ситуациях. Рабочее совещание в среду, 12 мая, он начал с минуты молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей в Казани накануне", - говорится в сообщении.
Кожемяко поручил руководителям территорий и образовательных учреждений Приморья усилить меры безопасности в краевых организациях.
"Необходимо еще раз внимательно посмотреть, какие меры безопасности организованы в школах, есть ли кнопки экстренного вызова. Еще раз проинструктировать руководство школ и охранные структуры, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации. Впереди летний отдых, будут работать пришкольные лагеря, необходимо взять на особый контроль вопросы безопасности, чтобы не допускать подобных трагедий", – заявил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
Люди у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 02:00
Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
 
Стрельба в школе в КазаниОлег КожемякоПриморский крайКазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
Лента новостейМолния