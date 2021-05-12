В Приморье проведут проверку мер безопасности в школах
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко после стрельбы в Казани поручил проверить организацию мер безопасности в школах региона, в том числе готовность быстро реагировать на экстренные ситуации, сообщает краевое правительство.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала журналистам, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. В Татарстане среда объявлена днем траура.
"Губернатор Приморья Олег Кожемяко поставил главам муниципалитетов и руководителям образовательных организаций задачу проверить готовность школ к быстрому реагированию в экстренных ситуациях. Рабочее совещание в среду, 12 мая, он начал с минуты молчания в память о жертвах трагедии, произошедшей в Казани накануне", - говорится в сообщении.
Кожемяко поручил руководителям территорий и образовательных учреждений Приморья усилить меры безопасности в краевых организациях.
"Необходимо еще раз внимательно посмотреть, какие меры безопасности организованы в школах, есть ли кнопки экстренного вызова. Еще раз проинструктировать руководство школ и охранные структуры, как нужно действовать в случае чрезвычайной ситуации. Впереди летний отдых, будут работать пришкольные лагеря, необходимо взять на особый контроль вопросы безопасности, чтобы не допускать подобных трагедий", – заявил губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.