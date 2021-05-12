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Школу в Казани, где произошла стрельба, охранял вахтер
Школу в Казани, где произошла стрельба, охранял вахтер
Вахтер в казанской школе выполнял функции охраны, и сказать, что охрана отсутствовала, нельзя, заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:45
2021-05-12T11:10
стрельба в школе в казани
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Вахтер в казанской школе выполнял функции охраны, и сказать, что охрана отсутствовала, нельзя, заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин."Охрана в этой школе была", - сказал Хадиуллин журналистам, отвечая на вопрос, почему в школе не было охранника."У нас есть разные формы охраны. Вы же знаете, есть дневная охрана, есть ночная охрана. Вся республика, в целом все школы республики оснащены ночной охраной из расчета 2,8 ставки на каждую школу. Сто процентов все расходы берет на себя республиканский и муниципальный бюджет", - объяснил он."А что касается дневной охраны, охрана была в виде вахтера. Самое главное - тревожная сигнализация, тревожная кнопка. Она успела нажать на эту кнопку, вызвала, и сработали все структуры", - добавил он."Сказать, что охрана отсутствовала, мы не можем", - заключил Хадиуллин.
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стрельба в школе в казани, казань, происшествия

Школу в Казани, где произошла стрельба, охранял вахтер

10:45 12.05.2021 (обновлено: 11:10 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НАК / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Вахтер в казанской школе выполнял функции охраны, и сказать, что охрана отсутствовала, нельзя, заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.
"Охрана в этой школе была", - сказал Хадиуллин журналистам, отвечая на вопрос, почему в школе не было охранника.
"У нас есть разные формы охраны. Вы же знаете, есть дневная охрана, есть ночная охрана. Вся республика, в целом все школы республики оснащены ночной охраной из расчета 2,8 ставки на каждую школу. Сто процентов все расходы берет на себя республиканский и муниципальный бюджет", - объяснил он.
"А что касается дневной охраны, охрана была в виде вахтера. Самое главное - тревожная сигнализация, тревожная кнопка. Она успела нажать на эту кнопку, вызвала, и сработали все структуры", - добавил он.
"Сказать, что охрана отсутствовала, мы не можем", - заключил Хадиуллин.
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Стрельба в школе в КазаниКазаньПроисшествия
 
 
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