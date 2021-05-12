https://ria.ru/20210512/shkola-1731899820.html

Школу в Казани, где произошла стрельба, охранял вахтер

Школу в Казани, где произошла стрельба, охранял вахтер

Вахтер в казанской школе выполнял функции охраны, и сказать, что охрана отсутствовала, нельзя, заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:45

2021-05-12T10:45

2021-05-12T11:10

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Вахтер в казанской школе выполнял функции охраны, и сказать, что охрана отсутствовала, нельзя, заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин."Охрана в этой школе была", - сказал Хадиуллин журналистам, отвечая на вопрос, почему в школе не было охранника."У нас есть разные формы охраны. Вы же знаете, есть дневная охрана, есть ночная охрана. Вся республика, в целом все школы республики оснащены ночной охраной из расчета 2,8 ставки на каждую школу. Сто процентов все расходы берет на себя республиканский и муниципальный бюджет", - объяснил он."А что касается дневной охраны, охрана была в виде вахтера. Самое главное - тревожная сигнализация, тревожная кнопка. Она успела нажать на эту кнопку, вызвала, и сработали все структуры", - добавил он."Сказать, что охрана отсутствовала, мы не можем", - заключил Хадиуллин.

https://ria.ru/20210512/kazan-1731871178.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, казань, происшествия