Кузнецова предложила направить пострадавших в Казани детей в санаторий
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит в Минпросвещения и Минздрав письмо с предложением предоставить возможность пострадавшим в Казани детям отдохнуть в санатории или загородном учреждении оздоровления, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
"Мы направляем письмо в министерство просвещения и министерство здравоохранения РФ с предложением предоставить возможность ученикам гимназии поехать этим летом в санаторий или в загородное учреждение отдыха и оздоровления, чтобы поскорее восстановиться, набраться сил, забыть о том ужасе, который они пережили", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Детский омбудсмен отметила, что продолжает оставаться на связи с коллегами в регионе.
"Будем и дальше следить за судьбой каждого пострадавшего ребенка, при необходимости – оказывать помощь и содействие", - сказала Кузнецова.