https://ria.ru/20210512/sanatoriy-1731999423.html

Кузнецова предложила направить пострадавших в Казани детей в санаторий

Кузнецова предложила направить пострадавших в Казани детей в санаторий

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит в Минпросвещения и Минздрав письмо с предложением предоставить возможность... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:36

2021-05-12T17:36

2021-05-12T17:36

стрельба в школе в казани

россия

анна кузнецова

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит в Минпросвещения и Минздрав письмо с предложением предоставить возможность пострадавшим в Казани детям отдохнуть в санатории или загородном учреждении оздоровления, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Детский омбудсмен отметила, что продолжает оставаться на связи с коллегами в регионе."Будем и дальше следить за судьбой каждого пострадавшего ребенка, при необходимости – оказывать помощь и содействие", - сказала Кузнецова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kazan-1731984103.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия