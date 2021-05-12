Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/sanatoriy-1731999423.html
Кузнецова предложила направить пострадавших в Казани детей в санаторий
Кузнецова предложила направить пострадавших в Казани детей в санаторий
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит в Минпросвещения и Минздрав письмо с предложением предоставить возможность... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:36
2021-05-12T17:36
стрельба в школе в казани
россия
анна кузнецова
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124573_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_3aeb14cdacb562b860e5c1644697e5d4.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит в Минпросвещения и Минздрав письмо с предложением предоставить возможность пострадавшим в Казани детям отдохнуть в санатории или загородном учреждении оздоровления, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Детский омбудсмен отметила, что продолжает оставаться на связи с коллегами в регионе."Будем и дальше следить за судьбой каждого пострадавшего ребенка, при необходимости – оказывать помощь и содействие", - сказала Кузнецова.
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kazan-1731984103.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728124573_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_89fb1d2834f7c918a394bd860a9f868e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба в школе в казани, россия, анна кузнецова, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия

Кузнецова предложила направить пострадавших в Казани детей в санаторий

17:36 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направит в Минпросвещения и Минздрав письмо с предложением предоставить возможность пострадавшим в Казани детям отдохнуть в санатории или загородном учреждении оздоровления, сообщили РИА Новости в пресс-службе детского омбудсмена.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
"Мы направляем письмо в министерство просвещения и министерство здравоохранения РФ с предложением предоставить возможность ученикам гимназии поехать этим летом в санаторий или в загородное учреждение отдыха и оздоровления, чтобы поскорее восстановиться, набраться сил, забыть о том ужасе, который они пережили", - приводит пресс-служба слова Кузнецовой.
Детский омбудсмен отметила, что продолжает оставаться на связи с коллегами в регионе.
"Будем и дальше следить за судьбой каждого пострадавшего ребенка, при необходимости – оказывать помощь и содействие", - сказала Кузнецова.
Сотрудники спасательной службы заносят носилки с пострадавшими при стрельбе в школе № 175 Казани на борт самолета Ил-76ТД МЧС РФ на борту перед вылетом в Москву - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 16:27В России
Пострадавшие при стрельбе в Казани прибыли в Москву
 
Стрельба в школе в КазаниРоссияАнна КузнецоваСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В школу в Благовещенске поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации
03:26Ученые придумали робота для подвоза боеприпасов танкам на передовую
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
Лента новостейМолния