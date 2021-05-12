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MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро с "BBB" до "A"
MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро с "BBB" до "A"
Международное рейтинговое агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг компании ФосАгро" в области устойчивого развития с "BBB" до "A", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:56
2021-05-12T15:56
андрей гурьев
фосагро
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг компании ФосАгро" в области устойчивого развития с "BBB" до "A", сообщает пресс-служба компании."MSCI ESG Research присваивает рейтинг MSCI ESG глобальным публичным и ряду частных компаний, оценивая их риски в области экологии, социальной ответственности и управления (ESG), а также возможность управления этими рисками по сравнению с конкурентами. Повышение рейтинга ФосАгро до уровня "А" связано с позитивными результатами компании в области устойчивого развития и с активным внедрением передовых ESG-практик в её стратегию и текущую деятельность", - говорится в пресс-релизе. По словам генерального директора, члена Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева, в компании с гордостью относится к тому, что авторитетное агентство MSCI ESG оценило ФосАгро как одного из глобальных лидеров в области устойчивого развития. Пресс-служба напоминает, что ФосАгро имеет несколько других высоких рейтингов ведущих агентств в области устойчивого развития. В 2020 году Sustainalytics улучшило ESG-рейтинг ФосАгро с 43,5 до 26,9, что соответствует одной из самых высоких оценок уровня управления ESG-рисками на российском рынке. CDP, авторитетная исследовательская компания по показателям климатической ответственности, повысила рейтинг ФосАгро с "C" до "В-". В рейтинге Institutional Investor, одного из ведущих мировых финансовых изданий, ФосАгро заняло первое место в шести номинациях, в том числе "Метрики экологической, социальной и управленческой ответственности".
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андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика

MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро с "BBB" до "A"

15:56 12.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг компании ФосАгро" в области устойчивого развития с "BBB" до "A", сообщает пресс-служба компании.
"MSCI ESG Research присваивает рейтинг MSCI ESG глобальным публичным и ряду частных компаний, оценивая их риски в области экологии, социальной ответственности и управления (ESG), а также возможность управления этими рисками по сравнению с конкурентами. Повышение рейтинга ФосАгро до уровня "А" связано с позитивными результатами компании в области устойчивого развития и с активным внедрением передовых ESG-практик в её стратегию и текущую деятельность", - говорится в пресс-релизе.
По словам генерального директора, члена Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева, в компании с гордостью относится к тому, что авторитетное агентство MSCI ESG оценило ФосАгро как одного из глобальных лидеров в области устойчивого развития.
"Мы комплексно и системно подходим к внедрению ESG-принципов в свою деятельность: в 2020 году Совет директоров одобрил климатическую и водную стратегии и принял за основу план низкоуглеродного перехода, включающий меры по сокращению собственных выбросов и выбросов в цепочке создания ценности, а также по повышению энергоэффективности производственных и инфраструктурных объектов компании", - отметил Гурьев.
Пресс-служба напоминает, что ФосАгро имеет несколько других высоких рейтингов ведущих агентств в области устойчивого развития. В 2020 году Sustainalytics улучшило ESG-рейтинг ФосАгро с 43,5 до 26,9, что соответствует одной из самых высоких оценок уровня управления ESG-рисками на российском рынке. CDP, авторитетная исследовательская компания по показателям климатической ответственности, повысила рейтинг ФосАгро с "C" до "В-". В рейтинге Institutional Investor, одного из ведущих мировых финансовых изданий, ФосАгро заняло первое место в шести номинациях, в том числе "Метрики экологической, социальной и управленческой ответственности".
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 02.02.2021
2 февраля, 13:05
Гурьев: для ФосАгро сотрудничество с РАН — безусловный приоритет
 
Андрей ГурьевФосАгроНовости компаний - Экономика
 
 
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