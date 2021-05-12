https://ria.ru/20210512/reyting-1731977249.html

MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро с "BBB" до "A"

MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро с "BBB" до "A"

Международное рейтинговое агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг компании ФосАгро" в области устойчивого развития с "BBB" до "A", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:56

2021-05-12T15:56

2021-05-12T15:56

андрей гурьев

фосагро

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг компании ФосАгро" в области устойчивого развития с "BBB" до "A", сообщает пресс-служба компании."MSCI ESG Research присваивает рейтинг MSCI ESG глобальным публичным и ряду частных компаний, оценивая их риски в области экологии, социальной ответственности и управления (ESG), а также возможность управления этими рисками по сравнению с конкурентами. Повышение рейтинга ФосАгро до уровня "А" связано с позитивными результатами компании в области устойчивого развития и с активным внедрением передовых ESG-практик в её стратегию и текущую деятельность", - говорится в пресс-релизе. По словам генерального директора, члена Совета директоров ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева, в компании с гордостью относится к тому, что авторитетное агентство MSCI ESG оценило ФосАгро как одного из глобальных лидеров в области устойчивого развития. Пресс-служба напоминает, что ФосАгро имеет несколько других высоких рейтингов ведущих агентств в области устойчивого развития. В 2020 году Sustainalytics улучшило ESG-рейтинг ФосАгро с 43,5 до 26,9, что соответствует одной из самых высоких оценок уровня управления ESG-рисками на российском рынке. CDP, авторитетная исследовательская компания по показателям климатической ответственности, повысила рейтинг ФосАгро с "C" до "В-". В рейтинге Institutional Investor, одного из ведущих мировых финансовых изданий, ФосАгро заняло первое место в шести номинациях, в том числе "Метрики экологической, социальной и управленческой ответственности".

https://ria.ru/20210202/sotrudnichestvo-1595655658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей гурьев, фосагро, новости компаний - экономика