https://ria.ru/20210512/pozhar-1731868902.html

На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа

На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа

Пожар возник на участке нефтепровода Эйлат-Ашкелон в Израиле после прямого попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, сообщает 13-й канал израильского... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T01:24

2021-05-12T01:24

2021-05-12T01:24

сектор газа

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая – РИА Новости. Пожар возник на участке нефтепровода Эйлат-Ашкелон в Израиле после прямого попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, сообщает 13-й канал израильского телевидения."Зафиксировано прямое повреждение топливного резервуара объекта нефтяной инфраструктуры в районе трубопровода Эйлат-Ашкелон", - говорится в сообщении телеканала, в котором перечисляются последствия ракетных обстрелов из палестинского анклава. Сообщение сопровождается фотографией горящего резервуара.Многочисленные фотографии горящего объекта также публикуют в социальных сетях.Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210512/stolknoveniya-1731868783.html

сектор газа

палестина

израиль

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сектор газа, палестина, израиль, в мире