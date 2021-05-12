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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210512/portal-1731972222.html
Портал с зонами запрета продажи алкоголя запустили в Подмосковье
Портал с зонами запрета продажи алкоголя запустили в Подмосковье
Геопортал с зонами запрета продажи алкогольной продукции начал действовать в Подмосковье с начала мая, сообщает в среду пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:34
2021-05-12T15:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Геопортал с зонами запрета продажи алкогольной продукции начал действовать в Подмосковье с начала мая, сообщает в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."С 1 мая на Геопортале Подмосковья стала доступна информация о существующих границах территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и её реализация при оказании услуг общественного питания. В данном разделе можно проверить, попадает ли предполагаемый объект, на который планируется получение лицензии, в зону запрета продажи алкогольной продукции", - сказал глава ведомства Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.По словам министра, информация размещена в публичном доступе с целью осуществления лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в Подмосковье. Геопортал доступен по ссылке: https://rgis.mosreg.ru.
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московская область (подмосковье)

Портал с зонами запрета продажи алкоголя запустили в Подмосковье

15:34 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели выбирают пиво в отделе алкоголя
Покупатели выбирают пиво в отделе алкоголя - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Геопортал с зонами запрета продажи алкогольной продукции начал действовать в Подмосковье с начала мая, сообщает в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"С 1 мая на Геопортале Подмосковья стала доступна информация о существующих границах территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и её реализация при оказании услуг общественного питания. В данном разделе можно проверить, попадает ли предполагаемый объект, на который планируется получение лицензии, в зону запрета продажи алкогольной продукции", - сказал глава ведомства Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
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По словам министра, информация размещена в публичном доступе с целью осуществления лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в Подмосковье. Геопортал доступен по ссылке: https://rgis.mosreg.ru.
 
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