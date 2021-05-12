https://ria.ru/20210512/portal-1731972222.html

Портал с зонами запрета продажи алкоголя запустили в Подмосковье

Портал с зонами запрета продажи алкоголя запустили в Подмосковье

Геопортал с зонами запрета продажи алкогольной продукции начал действовать в Подмосковье с начала мая, сообщает в среду пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:34

2021-05-12T15:34

2021-05-12T15:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/148196/61/1481966143_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c6e5f27af76289a245c8c40d0713190c.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Геопортал с зонами запрета продажи алкогольной продукции начал действовать в Подмосковье с начала мая, сообщает в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."С 1 мая на Геопортале Подмосковья стала доступна информация о существующих границах территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и её реализация при оказании услуг общественного питания. В данном разделе можно проверить, попадает ли предполагаемый объект, на который планируется получение лицензии, в зону запрета продажи алкогольной продукции", - сказал глава ведомства Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.По словам министра, информация размещена в публичном доступе с целью осуществления лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции в Подмосковье. Геопортал доступен по ссылке: https://rgis.mosreg.ru.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/muzei-1731823499.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)