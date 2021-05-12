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Президент Польши выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Президент Польши выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Казани, сообщает канцелярия польского лидера. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:48

2021-05-12T11:48

2021-05-12T11:56

стрельба в школе в казани

россия

анджей дуда

владимир путин

казань

в мире

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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в Казани, сообщает канцелярия польского лидера.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

россия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, анджей дуда, владимир путин, казань, в мире