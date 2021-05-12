Жители ЛНР доказали, что не будут мириться с фашизмом, заявил Пасечник
ЛУГАНСК, 12 мая - РИА Новости. Жители самопровозглашенной Луганской Народной Республики доказали, что не будут мириться с "фашизмом, беззаконием и ущемлением собственных прав", заявил в официальном поздравлении с Днем республики глава ЛНР Леонид Пасечник.
День образования республики в ЛНР отмечается 12 мая.
"Этот день объединяет граждан нашей республики, всех тех, кто неравнодушен к судьбе Донбасса. Семь лет назад жители Луганщины выбрали свой путь, проголосовав за независимость, свободу и справедливость. Объединившись, мы доказали, что никогда не будем мириться с фашизмом, беззаконием и ущемлением собственных прав", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте главы республики.
Пасечник назвал прошедшие семь лет "непростыми" и отметил, что благодаря поддержке России в республике продолжают идти к намеченным целям.
"Впереди еще много задач и планов. Уверен, вместе мы построим процветающую республику, потому что на нашей земле живут настоящие патриоты, готовые защищать свой край, историю, традиции и право выбора", - говорится в поздравлении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся референдум о самоопределении регионов. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР - 12 мая.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.