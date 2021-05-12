https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

"Реакция на реакцию". Как драка в Иерусалиме переросла в ракетный обстрел

"Реакция на реакцию". Как драка в Иерусалиме переросла в ракетный обстрел

В понедельник в израильских городах звучали сирены воздушной тревоги. Тревогу объявили и в Иерусалиме. С палестинской стороны на жилые кварталы полетели десятки РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T08:00

2021-05-12T08:00

2021-05-12T08:01

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. В понедельник в израильских городах звучали сирены воздушной тревоги. Тревогу объявили и в Иерусалиме. С палестинской стороны на жилые кварталы полетели десятки ракет. Многие удалось перехватить, но раненые все же были. В ответ Израиль разбомбил несколько военных объектов движения ХАМАС, итог — десятки погибших. Почему на Ближнем Востоке снова льется кровь, причем в священный месяц Рамадан, разбиралось РИА Новости.Брань в священный месяцВо вторник в Израиле сообщили о мобилизации пяти тысяч человек в приграничных районах с Газой. По палестинским территориям нанесли удары, уничтожили двух командиров движения "Исламский джихад". Однако пострадали и мирные жители.Ответственность за обстрелы Израиля взяло на себя боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", сославшись на "агрессию против священного города" и "преследования палестинского народа в районе Шейх-Джаррах и мечети Аль-Акса".Этот конфликт очень давний. И Палестина, и Израиль считают Иерусалим столицей, но фактически город, в том числе арабские районы, контролирует еврейское государство. Там неспокойно уже несколько недель. Потасовки с полицией возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе не прекращаются с начала священного для мусульман месяца Рамадан. В минувшую пятницу ситуация обострилась из-за информации о том, что власти собираются выселить палестинские семьи из района Шейх-Джаррах. Арабские правозащитники заявили об угрозе введения в Иерусалиме режима апартеида. В выходные полицейских забрасывали камнями из-за Стены Плача. Стражи порядка ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом. Пострадали несколько сотен человек. А затем уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями — взаимными ракетными ударами. Реальные причиныРамадан в Иерусалиме, к сожалению, всегда оборачивается неприятностями, говорит в беседе с РИА Новости израильский политолог, бывший советник Биньямина Нетаньяху Бенни Брискен. "Стычки, демонстрации — полиция все 40 дней священного месяца в напряжении, — отмечает он. — Можно понять мусульман: целый день нельзя ни есть, ни пить, плюс в это время сильная жара. Все это нагнетает атмосферу, а когда появляется еще и внешний фактор — происходит взрыв". Однако дело не только в предполагаемом выселении палестинцев, считает эксперт. В конце апреля палестинский лидер Махмуд Аббас сообщил, что первые почти за десять лет президентские и парламентские выборы откладываются, поскольку израильские власти не позволяют проголосовать в Восточном Иерусалиме. Раньше об этом договаривались, но на сей раз решить вопрос не удалось.В ХАМАС тут же заявили, что президент "уступает израильской оккупации". Партия победила в секторе Газа на предыдущих выборах в 2006-м, и теперь у нее тоже были хорошие шансы на успех, указывает Брискен. "Подвернулся повод — евреи хотят захватить арабские дома. На Ближнем Востоке очень значимы символы и лозунги, а для ХАМАС это еще и возможность представить себя защитником Иерусалима, распространить влияние не только на сектор Газа, но и на Западный берег, контролируемый партией ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины, к которому принадлежит Махмуд Аббас. — Прим. ред.)".Сказывается и внутриизраильская нестабильность, добавляет Руслан Мамедов, менеджер ближневосточных проектов Российского совета по международным делам. И все же ответ Израиля — это реакция на реакцию, уточняет Мамедов. "Помимо размывания территорий палестинцев и разрушения любой возможности какой-либо их государственности, в действиях, которые мы видим, нет стратегии", — поясняет он. Похожего мнения придерживается и Бенни Брискен. Палестинские ракеты упали в нескольких километрах от его дома, зачем их туда запустили, непонятно. "Раньше такого не случалось, у нас спокойный район. К тому же здесь нет никаких военных объектов. Более того, мы бок о бок живем с арабским населением и хорошо ладим", — подчеркнул он. Опасность эскалацииОбострение может негативно отразиться на урегулировании между Израилем и арабскими странами в регионе. В прошлом году отношения с еврейским государством нормализовали Судан, Бахрейн, ОАЭ, Марокко. "Тем самым они, по мнению многих, предали палестинцев. Полвека назад ни одна арабская страна не могла себе позволить открыто вести дела с Израилем", — отмечает Мамедов. В то же время в регионе палестинцев поддерживают. Так, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт возложил ответственность за "опасную эскалацию" в Иерусалиме на Израиль, охарактеризовав атаки по сектору Газа как "хаотичные и безответственные". Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Израиль "государством террора" и заявил, что Анкара намерена подвигнуть на ответные действия международные институты, такие как ООН и Организация исламского сотрудничества. "Этого требует население ближневосточных государств, там хотят, чтобы у Палестины было государство", — комментирует Мамедов. Ближневосточная политика Дональда Трампа привела к сильному перекосу баланса сил в сторону Израиля. "Администрация Байдена собиралась от этого отходить, но пока ничего не происходит. Ясной позиции по поводу нынешнего обострения у США нет", — уверен эксперт.В Вашингтоне призвали Израиль "предпринять меры для обеспечения спокойствия во время празднования Дня Иерусалима". Что произойдет дальше, предугадать сложно. "Некоторые полагают, что ни ХАМАС, ни Израиль не заинтересованы в крупномасштабном конфликте, — рассуждает Брискен. — Но ХАМАС ведь пошел на обострение. Ситуация абсолютно непредсказуема". А если израильтяне отреагируют неадекватно и слишком жестко, их проклянет "все прогрессивное человечество", добавляет он. В первую очередь сторонам необходимо восстановить диалог, указывает Руслан Мамедов. "Москва уже предложила вернуться квартету по ближневосточному урегулированию — ООН, ЕС, Россия, США. Есть также арабская мирная инициатива, поддержанная ООН. Речь о создании двух государств для двух народов". В общем, шансы на урегулирование имеются. Тем не менее выдвигать условия будет Израиль как более сильный участник конфликта. Глобальные силы едва ли захотят рисковать из-за внутренних политических неурядиц в Палестине. Поэтому самое главное в данный момент — предотвратить эскалацию. А жаркие споры о путях нормализации затевать уже потом.

https://ria.ru/20210511/izrail-1731833898.html

https://ria.ru/20200609/1572600545.html

иерусалим

восточный иерусалим

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламский джихад, дональд трамп, организация исламского сотрудничества, махмуд аббас, иерусалим, реджеп тайип эрдоган, восточный иерусалим, сша, в мире