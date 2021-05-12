Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html
"Реакция на реакцию". Как драка в Иерусалиме переросла в ракетный обстрел
"Реакция на реакцию". Как драка в Иерусалиме переросла в ракетный обстрел
В понедельник в израильских городах звучали сирены воздушной тревоги. Тревогу объявили и в Иерусалиме. С палестинской стороны на жилые кварталы полетели десятки РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T08:00
2021-05-12T08:01
исламский джихад
дональд трамп
организация исламского сотрудничества
махмуд аббас
иерусалим
реджеп тайип эрдоган
восточный иерусалим
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731838071_0:149:2230:1403_1920x0_80_0_0_987a19851c2f9ae096863762e1ba4ace.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. В понедельник в израильских городах звучали сирены воздушной тревоги. Тревогу объявили и в Иерусалиме. С палестинской стороны на жилые кварталы полетели десятки ракет. Многие удалось перехватить, но раненые все же были. В ответ Израиль разбомбил несколько военных объектов движения ХАМАС, итог — десятки погибших. Почему на Ближнем Востоке снова льется кровь, причем в священный месяц Рамадан, разбиралось РИА Новости.Брань в священный месяцВо вторник в Израиле сообщили о мобилизации пяти тысяч человек в приграничных районах с Газой. По палестинским территориям нанесли удары, уничтожили двух командиров движения "Исламский джихад". Однако пострадали и мирные жители.Ответственность за обстрелы Израиля взяло на себя боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", сославшись на "агрессию против священного города" и "преследования палестинского народа в районе Шейх-Джаррах и мечети Аль-Акса".Этот конфликт очень давний. И Палестина, и Израиль считают Иерусалим столицей, но фактически город, в том числе арабские районы, контролирует еврейское государство. Там неспокойно уже несколько недель. Потасовки с полицией возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе не прекращаются с начала священного для мусульман месяца Рамадан. В минувшую пятницу ситуация обострилась из-за информации о том, что власти собираются выселить палестинские семьи из района Шейх-Джаррах. Арабские правозащитники заявили об угрозе введения в Иерусалиме режима апартеида. В выходные полицейских забрасывали камнями из-за Стены Плача. Стражи порядка ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом. Пострадали несколько сотен человек. А затем уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями — взаимными ракетными ударами. Реальные причиныРамадан в Иерусалиме, к сожалению, всегда оборачивается неприятностями, говорит в беседе с РИА Новости израильский политолог, бывший советник Биньямина Нетаньяху Бенни Брискен. "Стычки, демонстрации — полиция все 40 дней священного месяца в напряжении, — отмечает он. — Можно понять мусульман: целый день нельзя ни есть, ни пить, плюс в это время сильная жара. Все это нагнетает атмосферу, а когда появляется еще и внешний фактор — происходит взрыв". Однако дело не только в предполагаемом выселении палестинцев, считает эксперт. В конце апреля палестинский лидер Махмуд Аббас сообщил, что первые почти за десять лет президентские и парламентские выборы откладываются, поскольку израильские власти не позволяют проголосовать в Восточном Иерусалиме. Раньше об этом договаривались, но на сей раз решить вопрос не удалось.В ХАМАС тут же заявили, что президент "уступает израильской оккупации". Партия победила в секторе Газа на предыдущих выборах в 2006-м, и теперь у нее тоже были хорошие шансы на успех, указывает Брискен. "Подвернулся повод — евреи хотят захватить арабские дома. На Ближнем Востоке очень значимы символы и лозунги, а для ХАМАС это еще и возможность представить себя защитником Иерусалима, распространить влияние не только на сектор Газа, но и на Западный берег, контролируемый партией ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины, к которому принадлежит Махмуд Аббас. — Прим. ред.)".Сказывается и внутриизраильская нестабильность, добавляет Руслан Мамедов, менеджер ближневосточных проектов Российского совета по международным делам. И все же ответ Израиля — это реакция на реакцию, уточняет Мамедов. "Помимо размывания территорий палестинцев и разрушения любой возможности какой-либо их государственности, в действиях, которые мы видим, нет стратегии", — поясняет он. Похожего мнения придерживается и Бенни Брискен. Палестинские ракеты упали в нескольких километрах от его дома, зачем их туда запустили, непонятно. "Раньше такого не случалось, у нас спокойный район. К тому же здесь нет никаких военных объектов. Более того, мы бок о бок живем с арабским населением и хорошо ладим", — подчеркнул он. Опасность эскалацииОбострение может негативно отразиться на урегулировании между Израилем и арабскими странами в регионе. В прошлом году отношения с еврейским государством нормализовали Судан, Бахрейн, ОАЭ, Марокко. "Тем самым они, по мнению многих, предали палестинцев. Полвека назад ни одна арабская страна не могла себе позволить открыто вести дела с Израилем", — отмечает Мамедов. В то же время в регионе палестинцев поддерживают. Так, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт возложил ответственность за "опасную эскалацию" в Иерусалиме на Израиль, охарактеризовав атаки по сектору Газа как "хаотичные и безответственные". Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Израиль "государством террора" и заявил, что Анкара намерена подвигнуть на ответные действия международные институты, такие как ООН и Организация исламского сотрудничества. "Этого требует население ближневосточных государств, там хотят, чтобы у Палестины было государство", — комментирует Мамедов. Ближневосточная политика Дональда Трампа привела к сильному перекосу баланса сил в сторону Израиля. "Администрация Байдена собиралась от этого отходить, но пока ничего не происходит. Ясной позиции по поводу нынешнего обострения у США нет", — уверен эксперт.В Вашингтоне призвали Израиль "предпринять меры для обеспечения спокойствия во время празднования Дня Иерусалима". Что произойдет дальше, предугадать сложно. "Некоторые полагают, что ни ХАМАС, ни Израиль не заинтересованы в крупномасштабном конфликте, — рассуждает Брискен. — Но ХАМАС ведь пошел на обострение. Ситуация абсолютно непредсказуема". А если израильтяне отреагируют неадекватно и слишком жестко, их проклянет "все прогрессивное человечество", добавляет он. В первую очередь сторонам необходимо восстановить диалог, указывает Руслан Мамедов. "Москва уже предложила вернуться квартету по ближневосточному урегулированию — ООН, ЕС, Россия, США. Есть также арабская мирная инициатива, поддержанная ООН. Речь о создании двух государств для двух народов". В общем, шансы на урегулирование имеются. Тем не менее выдвигать условия будет Израиль как более сильный участник конфликта. Глобальные силы едва ли захотят рисковать из-за внутренних политических неурядиц в Палестине. Поэтому самое главное в данный момент — предотвратить эскалацию. А жаркие споры о путях нормализации затевать уже потом.
https://ria.ru/20210511/izrail-1731833898.html
https://ria.ru/20200609/1572600545.html
иерусалим
восточный иерусалим
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731838071_53:0:2078:1519_1920x0_80_0_0_cab31e6e151a5efa0128d5724e869499.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
исламский джихад, дональд трамп, организация исламского сотрудничества, махмуд аббас, иерусалим, реджеп тайип эрдоган, восточный иерусалим, сша, в мире

"Реакция на реакцию". Как драка в Иерусалиме переросла в ракетный обстрел

08:00 12.05.2021 (обновлено: 08:01 12.05.2021)
 
© AFP 2021 / Anas BabaАвиаудар, нанесенный Израилем по объекту движения ХАМАС в секторе Газа. 11 мая 2021
Авиаудар, нанесенный Израилем по объекту движения ХАМАС в секторе Газа. 11 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AFP 2021 / Anas Baba
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Софья Мельничук. В понедельник в израильских городах звучали сирены воздушной тревоги. Тревогу объявили и в Иерусалиме. С палестинской стороны на жилые кварталы полетели десятки ракет. Многие удалось перехватить, но раненые все же были. В ответ Израиль разбомбил несколько военных объектов движения ХАМАС, итог — десятки погибших. Почему на Ближнем Востоке снова льется кровь, причем в священный месяц Рамадан, разбиралось РИА Новости.

Брань в священный месяц

Во вторник в Израиле сообщили о мобилизации пяти тысяч человек в приграничных районах с Газой. По палестинским территориям нанесли удары, уничтожили двух командиров движения "Исламский джихад". Однако пострадали и мирные жители.
Ответственность за обстрелы Израиля взяло на себя боевое крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам", сославшись на "агрессию против священного города" и "преследования палестинского народа в районе Шейх-Джаррах и мечети Аль-Акса".
Этот конфликт очень давний. И Палестина, и Израиль считают Иерусалим столицей, но фактически город, в том числе арабские районы, контролирует еврейское государство. Там неспокойно уже несколько недель. Потасовки с полицией возле мечети Аль-Акса на Храмовой горе не прекращаются с начала священного для мусульман месяца Рамадан.
Израильские воздушные удары на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
11 мая, 18:35
Число погибших из-за израильских ударов по сектору Газа возросло до 28
В минувшую пятницу ситуация обострилась из-за информации о том, что власти собираются выселить палестинские семьи из района Шейх-Джаррах. Арабские правозащитники заявили об угрозе введения в Иерусалиме режима апартеида.
В выходные полицейских забрасывали камнями из-за Стены Плача. Стражи порядка ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом. Пострадали несколько сотен человек. А затем уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями — взаимными ракетными ударами.

Реальные причины

Рамадан в Иерусалиме, к сожалению, всегда оборачивается неприятностями, говорит в беседе с РИА Новости израильский политолог, бывший советник Биньямина Нетаньяху Бенни Брискен. "Стычки, демонстрации — полиция все 40 дней священного месяца в напряжении, — отмечает он. — Можно понять мусульман: целый день нельзя ни есть, ни пить, плюс в это время сильная жара. Все это нагнетает атмосферу, а когда появляется еще и внешний фактор — происходит взрыв". Однако дело не только в предполагаемом выселении палестинцев, считает эксперт.
© REUTERS / Ammar AwadСтолкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
Столкновения возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме
В конце апреля палестинский лидер Махмуд Аббас сообщил, что первые почти за десять лет президентские и парламентские выборы откладываются, поскольку израильские власти не позволяют проголосовать в Восточном Иерусалиме. Раньше об этом договаривались, но на сей раз решить вопрос не удалось.
В ХАМАС тут же заявили, что президент "уступает израильской оккупации". Партия победила в секторе Газа на предыдущих выборах в 2006-м, и теперь у нее тоже были хорошие шансы на успех, указывает Брискен. "Подвернулся повод — евреи хотят захватить арабские дома. На Ближнем Востоке очень значимы символы и лозунги, а для ХАМАС это еще и возможность представить себя защитником Иерусалима, распространить влияние не только на сектор Газа, но и на Западный берег, контролируемый партией ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины, к которому принадлежит Махмуд Аббас. — Прим. ред.)".
Сказывается и внутриизраильская нестабильность, добавляет Руслан Мамедов, менеджер ближневосточных проектов Российского совета по международным делам.

В Палестине — как на Восточном берегу, так и в секторе Газа — власть давно не обновляется. Нужны выборы, и перспектива их переноса влияет на происходящее в палестинской зоне. Но и в Израиле не могут договориться о правительстве. Определенные силы с обеих сторон попытаются извлечь из этого выгоды для себя.

Руслан Мамедов
менеджер ближневосточных проектов Российского совета по международным делам
И все же ответ Израиля — это реакция на реакцию, уточняет Мамедов. "Помимо размывания территорий палестинцев и разрушения любой возможности какой-либо их государственности, в действиях, которые мы видим, нет стратегии", — поясняет он.
Похожего мнения придерживается и Бенни Брискен. Палестинские ракеты упали в нескольких километрах от его дома, зачем их туда запустили, непонятно. "Раньше такого не случалось, у нас спокойный район. К тому же здесь нет никаких военных объектов. Более того, мы бок о бок живем с арабским населением и хорошо ладим", — подчеркнул он.

Опасность эскалации

Обострение может негативно отразиться на урегулировании между Израилем и арабскими странами в регионе. В прошлом году отношения с еврейским государством нормализовали Судан, Бахрейн, ОАЭ, Марокко.
"Тем самым они, по мнению многих, предали палестинцев. Полвека назад ни одна арабская страна не могла себе позволить открыто вести дела с Израилем", — отмечает Мамедов.
© REUTERS / Ronen ZvulunСотрудники правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме
Сотрудники правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© REUTERS / Ronen Zvulun
Сотрудники правоохранительных органов Израиля в Иерусалиме
В то же время в регионе палестинцев поддерживают. Так, генсек Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт возложил ответственность за "опасную эскалацию" в Иерусалиме на Израиль, охарактеризовав атаки по сектору Газа как "хаотичные и безответственные". Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Израиль "государством террора" и заявил, что Анкара намерена подвигнуть на ответные действия международные институты, такие как ООН и Организация исламского сотрудничества. "Этого требует население ближневосточных государств, там хотят, чтобы у Палестины было государство", — комментирует Мамедов.
Ближневосточная политика Дональда Трампа привела к сильному перекосу баланса сил в сторону Израиля. "Администрация Байдена собиралась от этого отходить, но пока ничего не происходит. Ясной позиции по поводу нынешнего обострения у США нет", — уверен эксперт.
В Вашингтоне призвали Израиль "предпринять меры для обеспечения спокойствия во время празднования Дня Иерусалима".
Что произойдет дальше, предугадать сложно. "Некоторые полагают, что ни ХАМАС, ни Израиль не заинтересованы в крупномасштабном конфликте, — рассуждает Брискен. — Но ХАМАС ведь пошел на обострение. Ситуация абсолютно непредсказуема". А если израильтяне отреагируют неадекватно и слишком жестко, их проклянет "все прогрессивное человечество", добавляет он.
В первую очередь сторонам необходимо восстановить диалог, указывает Руслан Мамедов. "Москва уже предложила вернуться квартету по ближневосточному урегулированию — ООН, ЕС, Россия, США. Есть также арабская мирная инициатива, поддержанная ООН. Речь о создании двух государств для двух народов". В общем, шансы на урегулирование имеются.
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 09.06.2020
9 июня 2020, 08:00
"Затянет в трясину". США волнуются из-за русских на Ближнем Востоке
Тем не менее выдвигать условия будет Израиль как более сильный участник конфликта. Глобальные силы едва ли захотят рисковать из-за внутренних политических неурядиц в Палестине. Поэтому самое главное в данный момент — предотвратить эскалацию. А жаркие споры о путях нормализации затевать уже потом.
 
Исламский джихадДональд ТрампОрганизация исламского сотрудничестваМахмуд АббасИерусалимРеджеп Тайип ЭрдоганВосточный ИерусалимСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Tesla приостановила использование биткоина для приобретения автомобилей
03:16Милонов предложил отзывать лицензию на оружие за алкоголизм и наркоманию
03:14Биткоин упал в цене до 46,9 тысячи долларов
03:14Названы способы сократить выплаты по кредиту
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Лента новостейМолния