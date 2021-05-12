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МИД призвал США не нагнетать напряженность в отношениях с Россией
МИД призвал США не нагнетать напряженность в отношениях с Россией
РФ настоятельно призывает США остановить спираль нагнетания напряжённости в отношениях с Москвой, в Вашингтоне должны понимать, что их попытки ущемить интересы... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T18:31
2021-05-12T18:31
2021-05-12T19:52
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. РФ настоятельно призывает США остановить спираль нагнетания напряжённости в отношениях с Москвой, в Вашингтоне должны понимать, что их попытки ущемить интересы России не останутся без реакции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы настоятельно призываем США остановить эскалационную гонку, спираль нагнетания напряженности в наших отношениях. Они должны понимать, что безнаказанно провоцирующие нас действия и необоснованные нападки, попытки ущемить наши интересы в самых разных областях - все это не остается незамеченным, не остается без реакции", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20210512/vstrecha-1732014334.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. РФ настоятельно призывает США остановить спираль нагнетания напряжённости в отношениях с Москвой, в Вашингтоне должны понимать, что их попытки ущемить интересы России не останутся без реакции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы настоятельно призываем США остановить эскалационную гонку, спираль нагнетания напряженности в наших отношениях. Они должны понимать, что безнаказанно провоцирующие нас действия и необоснованные нападки, попытки ущемить наши интересы в самых разных областях - все это не остается незамеченным, не остается без реакции", - сказал Рябков журналистам.