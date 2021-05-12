https://ria.ru/20210512/otnosheniya-1732012056.html

МИД призвал США не нагнетать напряженность в отношениях с Россией

МИД призвал США не нагнетать напряженность в отношениях с Россией

РФ настоятельно призывает США остановить спираль нагнетания напряжённости в отношениях с Москвой, в Вашингтоне должны понимать, что их попытки ущемить интересы... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:31

2021-05-12T18:31

2021-05-12T19:52

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. РФ настоятельно призывает США остановить спираль нагнетания напряжённости в отношениях с Москвой, в Вашингтоне должны понимать, что их попытки ущемить интересы России не останутся без реакции, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы настоятельно призываем США остановить эскалационную гонку, спираль нагнетания напряженности в наших отношениях. Они должны понимать, что безнаказанно провоцирующие нас действия и необоснованные нападки, попытки ущемить наши интересы в самых разных областях - все это не остается незамеченным, не остается без реакции", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20210512/vstrecha-1732014334.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика