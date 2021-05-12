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https://ria.ru/20210512/oruzhie-1731918498.html
Генерал ФСБ раскритиковал идею ужесточить оборот оружия в России
Генерал ФСБ раскритиковал идею ужесточить оборот оружия в России
Новые меры по ограничению оборота гражданского оружия не смогут повысить общественную безопасность в России, это "косметика", заявил в среду зампред движения... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:04
2021-05-12T12:04
стрельба в школе в казани
сильная россия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
казань
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Новые меры по ограничению оборота гражданского оружия не смогут повысить общественную безопасность в России, это "косметика", заявил в среду зампред движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.После трагедии в Казани различные политические и общественные деятели стали предлагать пересмотреть подходы к организации системы безопасности в образовательных учреждениях и ужесточить законы в сфере оборота оружия - пересмотреть перечень разрешенных для приобретения "стволов" и повысить возрастной ценз (сейчас 18 лет для охотничьего оружия, которое использовалось в Казани)."Все предложения, которое сегодня звучат, они носят исключительно косметический характер, не имеющий, по большому счету, отношения к системе безопасности. Потому что предыдущие террористические акты исчерпали те меры, которые можно было бы предпринять в государстве по обеспечению безопасности не только школьников, не только детских садов, но и объектов массового скопления людей", - сказал Михайлов на пресс-конференции в Москве.По его оценке, порядок с легальным оборотом оружия уже наведен. Дополнительные меры будут направлены только против законопослушных граждан, которые владеют оружием и в полной мере осознают свою ответственность, полагает он."Не всегда для осуществления такого рода атак используется огнестрельное оружие, используются подручные средства, бейсбольные биты, ножи, топоры, молотки, да все, что угодно, что находится под рукой. Поэтому мы прекрасно понимаем, что вопрос не в системе, не в обороте огнестрельного оружия. Вопрос заключается в состоянии самого общества", - добавил генерал, имеющий опыт участия в контртеррористических операциях.Случившееся в Казани он назвал терактом, так как совершивший его "даже не скрывает, зачем он его сделал". Устроившего стрельбу генерал квалифицировал как "психопата-одиночку".Михайлов считает, что современное общество находится в "абсолютно наэлектризованной атмосфере", где множество недовольных людей "доведены до какой-то последней черты и готовы на совершение самых необдуманных поступков". Многие же люди, по словам генерала, живут "в своем закрытом мире"."Очень часто бывает так, когда при расследовании уголовного преступления выясняется, что человек, который его совершил, давно находился в поле зрения своих близких, родственников, друзей, товарищей учителей, директора школы. И тем не менее, все благосклонно смотрели на него, никто не сделал попытку сообщить правоохранительным органам", - добавил Михайлов.Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".
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стрельба в школе в казани, сильная россия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, казань

Генерал ФСБ раскритиковал идею ужесточить оборот оружия в России

12:04 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Новые меры по ограничению оборота гражданского оружия не смогут повысить общественную безопасность в России, это "косметика", заявил в среду зампред движения "Сильная Россия" генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
После трагедии в Казани различные политические и общественные деятели стали предлагать пересмотреть подходы к организации системы безопасности в образовательных учреждениях и ужесточить законы в сфере оборота оружия - пересмотреть перечень разрешенных для приобретения "стволов" и повысить возрастной ценз (сейчас 18 лет для охотничьего оружия, которое использовалось в Казани).
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"Все предложения, которое сегодня звучат, они носят исключительно косметический характер, не имеющий, по большому счету, отношения к системе безопасности. Потому что предыдущие террористические акты исчерпали те меры, которые можно было бы предпринять в государстве по обеспечению безопасности не только школьников, не только детских садов, но и объектов массового скопления людей", - сказал Михайлов на пресс-конференции в Москве.
По его оценке, порядок с легальным оборотом оружия уже наведен. Дополнительные меры будут направлены только против законопослушных граждан, которые владеют оружием и в полной мере осознают свою ответственность, полагает он.
"Не всегда для осуществления такого рода атак используется огнестрельное оружие, используются подручные средства, бейсбольные биты, ножи, топоры, молотки, да все, что угодно, что находится под рукой. Поэтому мы прекрасно понимаем, что вопрос не в системе, не в обороте огнестрельного оружия. Вопрос заключается в состоянии самого общества", - добавил генерал, имеющий опыт участия в контртеррористических операциях.
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Случившееся в Казани он назвал терактом, так как совершивший его "даже не скрывает, зачем он его сделал". Устроившего стрельбу генерал квалифицировал как "психопата-одиночку".
Михайлов считает, что современное общество находится в "абсолютно наэлектризованной атмосфере", где множество недовольных людей "доведены до какой-то последней черты и готовы на совершение самых необдуманных поступков". Многие же люди, по словам генерала, живут "в своем закрытом мире".
"Очень часто бывает так, когда при расследовании уголовного преступления выясняется, что человек, который его совершил, давно находился в поле зрения своих близких, родственников, друзей, товарищей учителей, директора школы. И тем не менее, все благосклонно смотрели на него, никто не сделал попытку сообщить правоохранительным органам", - добавил Михайлов.
Накануне в Казани произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив девять человек и ранив еще 21.
Сейчас юноша задержан, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы. Причем, как рассказали РИА Новости в колледже, где он учился до недавнего времени, Галявиев казался "тихим и неконфликтным".
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