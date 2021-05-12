https://ria.ru/20210512/orlov-1731885053.html

Орлов: к 2024 году продолжительность жизни в Приамурье должна быть 78 лет

Орлов: к 2024 году продолжительность жизни в Приамурье должна быть 78 лет

Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что к 2024 году средняя продолжительность жизни в регионе должна составить 78 лет, по его словам, добиться... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:18

2021-05-12T09:18

2021-05-12T09:18

василий орлов (губернатор)

здоровье - общество

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что к 2024 году средняя продолжительность жизни в регионе должна составить 78 лет, по его словам, добиться этого можно с помощью комплексного подхода к развитию здравоохранения."В частности основной упор должен делаться на повышение доступности медицинской помощи, в том числе для жителей отдаленных районов, а также развитие системы профилактики и медицинских осмотров, которые позволяют выявлять и корректировать проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Средняя продолжительность жизни людей в Амурской области к 2024 году должна составить 78 лет", - сообщил Орлов, его цитирует областное правительство.Власти сообщают, что в Амурской области планируют открыть гериатрической центр, создать мобильные бригады врачей, ориентированные на пожилых пациентов, и усилить работу по диспансеризации пенсионеров. В Приамурье реализуется региональный проект "Старшее поколение", сейчас в области работает 16 гериатрических кабинетов, пенсионеров из отдаленных районов области консультируют с помощью телемедицины. Также решается вопрос о создании в Приамурье мобильной гериатрической бригады."Открытие гериатрического центра запланировано на 2021 год на базе Амурской областной клинической больницы. На данный момент получено санитарно-эпидемиологическое заключение, оформлена заявка на закупку соответствующего оборудования", - рассказала первый замминистра здравоохранения региона Елена Девяткина.В Приамурье в рамках нацпроекта "Демография" работают мобильные бригады, которые доставляют жителей старше 65 лет из сел в больницы и поликлиники для прохождения диспансеризации и профмедосмотров, за апрель таким образом обследования прошел 441 пожилой пациент.Также проводится вакцинация старшего поколения от COVID-19, первый компонент вакцины получили 21 684 человека, завершили вакцинацию 16 234 человека.Кроме того, с 2019 года в Амурской области реализуется нацпроект "Здравоохранение", на него до 2024 года предусмотрено почти 8 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210502/trassa-1730889397.html

https://ria.ru/20210423/gaz-1729647500.html

амурская область

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василий орлов (губернатор), здоровье - общество, амурская область