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Орлов: к 2024 году продолжительность жизни в Приамурье должна быть 78 лет
Орлов: к 2024 году продолжительность жизни в Приамурье должна быть 78 лет
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что к 2024 году средняя продолжительность жизни в регионе должна составить 78 лет, по его словам, добиться... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T09:18
2021-05-12T09:18
василий орлов (губернатор)
здоровье - общество
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что к 2024 году средняя продолжительность жизни в регионе должна составить 78 лет, по его словам, добиться этого можно с помощью комплексного подхода к развитию здравоохранения."В частности основной упор должен делаться на повышение доступности медицинской помощи, в том числе для жителей отдаленных районов, а также развитие системы профилактики и медицинских осмотров, которые позволяют выявлять и корректировать проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Средняя продолжительность жизни людей в Амурской области к 2024 году должна составить 78 лет", - сообщил Орлов, его цитирует областное правительство.Власти сообщают, что в Амурской области планируют открыть гериатрической центр, создать мобильные бригады врачей, ориентированные на пожилых пациентов, и усилить работу по диспансеризации пенсионеров. В Приамурье реализуется региональный проект "Старшее поколение", сейчас в области работает 16 гериатрических кабинетов, пенсионеров из отдаленных районов области консультируют с помощью телемедицины. Также решается вопрос о создании в Приамурье мобильной гериатрической бригады."Открытие гериатрического центра запланировано на 2021 год на базе Амурской областной клинической больницы. На данный момент получено санитарно-эпидемиологическое заключение, оформлена заявка на закупку соответствующего оборудования", - рассказала первый замминистра здравоохранения региона Елена Девяткина.В Приамурье в рамках нацпроекта "Демография" работают мобильные бригады, которые доставляют жителей старше 65 лет из сел в больницы и поликлиники для прохождения диспансеризации и профмедосмотров, за апрель таким образом обследования прошел 441 пожилой пациент.Также проводится вакцинация старшего поколения от COVID-19, первый компонент вакцины получили 21 684 человека, завершили вакцинацию 16 234 человека.Кроме того, с 2019 года в Амурской области реализуется нацпроект "Здравоохранение", на него до 2024 года предусмотрено почти 8 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210502/trassa-1730889397.html
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василий орлов (губернатор), здоровье - общество, амурская область

Орлов: к 2024 году продолжительность жизни в Приамурье должна быть 78 лет

09:18 12.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Губернатор Амурской области Василий Орлов во время интервью на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что к 2024 году средняя продолжительность жизни в регионе должна составить 78 лет, по его словам, добиться этого можно с помощью комплексного подхода к развитию здравоохранения.
"В частности основной упор должен делаться на повышение доступности медицинской помощи, в том числе для жителей отдаленных районов, а также развитие системы профилактики и медицинских осмотров, которые позволяют выявлять и корректировать проблемы со здоровьем на ранних стадиях. Средняя продолжительность жизни людей в Амурской области к 2024 году должна составить 78 лет", - сообщил Орлов, его цитирует областное правительство.
Власти сообщают, что в Амурской области планируют открыть гериатрической центр, создать мобильные бригады врачей, ориентированные на пожилых пациентов, и усилить работу по диспансеризации пенсионеров. В Приамурье реализуется региональный проект "Старшее поколение", сейчас в области работает 16 гериатрических кабинетов, пенсионеров из отдаленных районов области консультируют с помощью телемедицины. Также решается вопрос о создании в Приамурье мобильной гериатрической бригады.
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В Приамурье начали ремонтировать трассу Благовещенск-Гомелевка
"Открытие гериатрического центра запланировано на 2021 год на базе Амурской областной клинической больницы. На данный момент получено санитарно-эпидемиологическое заключение, оформлена заявка на закупку соответствующего оборудования", - рассказала первый замминистра здравоохранения региона Елена Девяткина.
В Приамурье в рамках нацпроекта "Демография" работают мобильные бригады, которые доставляют жителей старше 65 лет из сел в больницы и поликлиники для прохождения диспансеризации и профмедосмотров, за апрель таким образом обследования прошел 441 пожилой пациент.
Также проводится вакцинация старшего поколения от COVID-19, первый компонент вакцины получили 21 684 человека, завершили вакцинацию 16 234 человека.
Кроме того, с 2019 года в Амурской области реализуется нацпроект "Здравоохранение", на него до 2024 года предусмотрено почти 8 миллиардов рублей.
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