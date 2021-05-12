https://ria.ru/20210512/obvinenie-1731968670.html

Галявиеву предъявят обвинение по делу о стрельбе в Казани

Галявиеву предъявят обвинение по делу о стрельбе в Казани

Ильназу Галявиеву сегодня предъявят обвинение по делу о стрельбе в Казани, следствие ходатайствует о его заключении в СИЗО, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:23

2021-05-12T15:23

2021-05-12T23:25

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ильназу Галявиеву сегодня предъявят обвинение по делу о стрельбе в Казани, следствие ходатайствует о его заключении в СИЗО, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Следователями ГСУ СК России сегодня будет предъявлено Ильназу Галявиеву обвинение в совершении указанного преступления и направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210512/diagnoz-1731965921.html

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казань

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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия