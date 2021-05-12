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https://ria.ru/20210512/nevmenyaemyy-1731986797.html
Эксперт прокомментировал возможность признания Галявиева невменяемым
Эксперт прокомментировал возможность признания Галявиева невменяемым
Ильназу Галявиеву, убившему в казанской школе девять человек, не удастся сойти за невменяемого и уйти от ответственности, уверен адвокат Игорь Трунов. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T16:43
2021-05-12T16:57
стрельба в школе в казани
россия
светлана петренко
игорь трунов
следственный комитет россии (ск рф)
рустам минниханов
москва
казань
происшествия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ильназу Галявиеву, убившему в казанской школе девять человек, не удастся сойти за невменяемого и уйти от ответственности, уверен адвокат Игорь Трунов.Трунов ранее представлял интересы потерпевших по делу о стрельбе в Москве в феврале 2014 года: 15-летний ученик школы №263 пришел в учебное заведение с винтовкой и карабином, убил полицейского и учителя географии, ранил еще одного человека и захватил заложников. Суд направил школьника на принудительное психиатрическое лечение из-за невменяемости. В 2017 году врачи отпустили его домой."В этом деле много параллелей. Видно, что Галявиев в курсе той истории и что тогда (школьнику – ред.) удалось уйти от ответственности, отделавшись "небольшим испугом" - лечением в гражданской больнице с возможностью доступа к нему родственников", - сказал РИА Новости адвокат.По его мнению, о попытке сойти за невменяемого свидетельствуют его высказывания "я бог" и другие. "Состояние невменяемости, когда человек не осознает, что делает, как правило, кратковременное. Здесь же человек готовился четыре месяца: прошел медкомиссию, получил лицензию, разрешение на покупку, долго выбирал оружие. Все его поведение говорит о том, что он был вменяемым и отдавал отчет в своих действиях. Даже если у него есть психические отклонения, ему назначат наказание, а потом могут лечить их в тюремной больнице", - считает Трунов.По словам адвоката, "сейчас несовершеннолетними занимается МВД, но делает это постфактум, никакой профилактики нет". "Необходима работа во взаимодействии со школьными психологами, системой охраны школ и так далее. Есть надежда, что теперь ситуация сдвинется с места", - добавил Трунов.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
https://ria.ru/20210512/kanal-1731985289.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210512/kazan-1731984103.html
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стрельба в школе в казани, россия, светлана петренко, игорь трунов, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, москва, казань, происшествия

Эксперт прокомментировал возможность признания Галявиева невменяемым

16:43 12.05.2021 (обновлено: 16:57 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖурналисты у здания Советского районного суда Казани
Журналисты у здания Советского районного суда Казани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Ильназу Галявиеву, убившему в казанской школе девять человек, не удастся сойти за невменяемого и уйти от ответственности, уверен адвокат Игорь Трунов.
Трунов ранее представлял интересы потерпевших по делу о стрельбе в Москве в феврале 2014 года: 15-летний ученик школы №263 пришел в учебное заведение с винтовкой и карабином, убил полицейского и учителя географии, ранил еще одного человека и захватил заложников. Суд направил школьника на принудительное психиатрическое лечение из-за невменяемости. В 2017 году врачи отпустили его домой.
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"В этом деле много параллелей. Видно, что Галявиев в курсе той истории и что тогда (школьнику – ред.) удалось уйти от ответственности, отделавшись "небольшим испугом" - лечением в гражданской больнице с возможностью доступа к нему родственников", - сказал РИА Новости адвокат.
По его мнению, о попытке сойти за невменяемого свидетельствуют его высказывания "я бог" и другие. "Состояние невменяемости, когда человек не осознает, что делает, как правило, кратковременное. Здесь же человек готовился четыре месяца: прошел медкомиссию, получил лицензию, разрешение на покупку, долго выбирал оружие. Все его поведение говорит о том, что он был вменяемым и отдавал отчет в своих действиях. Даже если у него есть психические отклонения, ему назначат наказание, а потом могут лечить их в тюремной больнице", - считает Трунов.
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По словам адвоката, "сейчас несовершеннолетними занимается МВД, но делает это постфактум, никакой профилактики нет". "Необходима работа во взаимодействии со школьными психологами, системой охраны школ и так далее. Есть надежда, что теперь ситуация сдвинется с места", - добавил Трунов.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, 23 человека госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что подозреваемый Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
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Стрельба в школе в КазаниРоссияСветлана ПетренкоИгорь ТруновСледственный комитет России (СК РФ)Рустам МиннихановМоскваКазаньПроисшествия
 
 
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