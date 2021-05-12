https://ria.ru/20210512/memorial-1731929359.html

Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани

Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани

Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии.

2021-05-12T12:49

2021-05-12T12:49

2021-05-12T12:49

казань

видео

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Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших.

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии. Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших. 2021-05-12T12:49 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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