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Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии.
2021-05-12T12:49
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казань
видео
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Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших.
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96
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353
60
Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии. Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших.
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видео, казань, видео
Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии.
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Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани

12:49 12.05.2021
 
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Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии.
Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших.
 
КазаньВидео
 
 
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