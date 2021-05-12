https://ria.ru/20210512/memorial-1731929359.html
Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии.
2021-05-12T12:49
2021-05-12T12:49
2021-05-12T12:49
казань
видео
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Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших.
казань
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии. Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших.
2021-05-12T12:49
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, казань, видео
Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии.
2021-05-12T12:49
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PT0M37S
Стихийный мемориал: люди идут к месту трагедии в Казани
Всю ночь после трагедии жители Казани приходили к гимназии №175, чтобы возложить цветы и оставить игрушки. Среди пришедших к мемориалу есть те, кто по счастливой случайности избежал трагедии.
Молчаливая очередь к мемориалу не кончается и сейчас. Службы такси присоединились к трауру и подвозят людей к месту трагедии за один рубль. Утром 11 мая в результате стрельбы скончались семь детей и двое взрослых. Более 20 человек находятся в больнице с ранениями разной степени тяжести. Подозреваемый задержан. В день траура 12 мая в Казани пройдут похороны погибших.