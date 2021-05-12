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Самарский губернатор помог "Крыльям Советов" в получении лицензии в РПЛ
Самарский губернатор помог "Крыльям Советов" в получении лицензии в РПЛ
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что пришлось помочь руководству "Крыльев Советов" добиться выдачи клубу лицензии, дающей право выступать... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:40
2021-05-12T17:40
россия
локомотив (москва)
крылья советов
российский футбольный союз (рфс)
дмитрий азаров
самарская область
футбол
спорт
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САМАРА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что пришлось помочь руководству "Крыльев Советов" добиться выдачи клубу лицензии, дающей право выступать в Российской премьер-лиге, и поздравил болельщиков с тем, что команда будет играть в высшем дивизионе.Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) на заседании в среду принял решение выдать лицензию "Крыльям Советов", дающую право выступать в РПЛ."Все сложности преодолены, пришлось предпринять дополнительные усилия, помочь руководству клуба справиться с этой задачей, но сейчас хочу поздравить всех болельщиков – "Крылья Советов" будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем сезоне", – цитирует слова Азарова пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, в среду, 12 мая, губернатор Самарской области приехал в Нижний Новгород, чтобы поддержать "Крылья Советов" в финальном матче с московским "Локомотивом" в Кубке России по футболу. "Болеем и верим в победу "Крыльев Советов" в финале Кубка России", – сказал Азаров.В начале мая "Крылья Советов" и ряд других команд не получили лицензию, дающую право на выступления в РПЛ. По данным пресс-службы, помощь клубу была оказана со стороны губернатора, который после финального матча Первенства футбольной национальной лиги пообещал болельщикам приложить максимум усилий, чтобы помочь команде урегулировать все вопросы с РФС и пройти лицензирование. В результате, по информации пресс-службы, клуб смог исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая."Крылья Советов" досрочно обеспечили себе победу в первенстве ФНЛ, одержав 31 победу в 41 матче.
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россия, локомотив (москва), крылья советов, российский футбольный союз (рфс), дмитрий азаров, самарская область, футбол, спорт

Самарский губернатор помог "Крыльям Советов" в получении лицензии в РПЛ

17:40 12.05.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРА, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, что пришлось помочь руководству "Крыльев Советов" добиться выдачи клубу лицензии, дающей право выступать в Российской премьер-лиге, и поздравил болельщиков с тем, что команда будет играть в высшем дивизионе.
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) на заседании в среду принял решение выдать лицензию "Крыльям Советов", дающую право выступать в РПЛ.
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"Все сложности преодолены, пришлось предпринять дополнительные усилия, помочь руководству клуба справиться с этой задачей, но сейчас хочу поздравить всех болельщиков – "Крылья Советов" будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем сезоне", – цитирует слова Азарова пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, в среду, 12 мая, губернатор Самарской области приехал в Нижний Новгород, чтобы поддержать "Крылья Советов" в финальном матче с московским "Локомотивом" в Кубке России по футболу. "Болеем и верим в победу "Крыльев Советов" в финале Кубка России", – сказал Азаров.
В начале мая "Крылья Советов" и ряд других команд не получили лицензию, дающую право на выступления в РПЛ. По данным пресс-службы, помощь клубу была оказана со стороны губернатора, который после финального матча Первенства футбольной национальной лиги пообещал болельщикам приложить максимум усилий, чтобы помочь команде урегулировать все вопросы с РФС и пройти лицензирование. В результате, по информации пресс-службы, клуб смог исправить предъявленные комиссией замечания до 12 мая.
"Крылья Советов" досрочно обеспечили себе победу в первенстве ФНЛ, одержав 31 победу в 41 матче.
 
РоссияЛокомотив (Москва)Крылья СоветовРоссийский футбольный союз (РФС)Дмитрий АзаровСамарская областьФутболСпорт
 
 
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