https://ria.ru/20210512/kosachev-1731979289.html

Косачев назвал условие укрепления отношений с Европой

Косачев назвал условие укрепления отношений с Европой

Москва настроена на укрепление отношений с европейскими странами на принципах равенства, уважения национальной специфики и суверенитета сторон, заявил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T16:04

2021-05-12T16:04

2021-05-12T16:45

россия

пьер леви

совет федерации рф

константин косачев

франция

европа

в мире

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Москва настроена на укрепление отношений с европейскими странами на принципах равенства, уважения национальной специфики и суверенитета сторон, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Франции Пьером Леви он отметил, что в России учитывают самостоятельную позицию, потенциал и роль, которую Париж играет в европейских и мировых делах."Это открывает новые возможности для двустороннего диалога", — приводит его слова пресс-служба Совфеда.Как указал Косачев, российско-французский межпарламентский диалог не останавливается: этому способствуют рабочие контакты глав верхних палат парламентов и сенаторов — членов комитетов по международным делам, обороне и безопасности."Со своей стороны я в качестве руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации с сенатом Французской Республики намерен активизировать диалог по линии групп дружбы", — добавил он.Леви, в свою очередь, высказался за продолжение диалога с Россией в интересах сохранения мира в Европе.Отношения Москвы и ЕСВ последнее время в отношениях Москвы и ЕС наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. Тогда в черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС распространили ограничения и на Абузайда Висмурадова и Аюба Катаева — "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".В ответ на это Москва запретила въезд восьми европейским чиновникам — в частности, главе Европарламента Давиду Сассоли, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вере Юровой.Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, политика санкций против страны не достигает цели.

https://ria.ru/20210423/vysylka-1729722610.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210509/rossiya-1731607732.html

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россия, пьер леви, совет федерации рф, константин косачев, франция, европа, в мире