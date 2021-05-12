Косачев назвал условие укрепления отношений с Европой
16:04 12.05.2021 (обновлено: 16:45 12.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Москва настроена на укрепление отношений с европейскими странами на принципах равенства, уважения национальной специфики и суверенитета сторон, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
На встрече с чрезвычайным и полномочным послом Франции Пьером Леви он отметил, что в России учитывают самостоятельную позицию, потенциал и роль, которую Париж играет в европейских и мировых делах.
"Это открывает новые возможности для двустороннего диалога", — приводит его слова пресс-служба Совфеда.
Как указал Косачев, российско-французский межпарламентский диалог не останавливается: этому способствуют рабочие контакты глав верхних палат парламентов и сенаторов — членов комитетов по международным делам, обороне и безопасности.
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"Со своей стороны я в качестве руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации с сенатом Французской Республики намерен активизировать диалог по линии групп дружбы", — добавил он.
Леви, в свою очередь, высказался за продолжение диалога с Россией в интересах сохранения мира в Европе.
Отношения Москвы и ЕС
В последнее время в отношениях Москвы и ЕС наблюдается очередной виток напряженности. В марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. Тогда в черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС распространили ограничения и на Абузайда Висмурадова и Аюба Катаева — "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".
В ответ на это Москва запретила въезд восьми европейским чиновникам — в частности, главе Европарламента Давиду Сассоли, вице-президенту Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вере Юровой.
Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, политика санкций против страны не достигает цели.