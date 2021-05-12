https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731907504.html

В Москве выявили 2718 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2718 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки выявлено в Москве (2718), в Санкт-Петербурге (734) и Подмосковье (642), сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:21

2021-05-12T11:21

2021-05-12T11:21

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки выявлено в Москве (2718), в Санкт-Петербурге (734) и Подмосковье (642), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2718, 2. Санкт-Петербург - 734, 3. Московская область - 642", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - пять, Республике Алтай - три, Еврейской автономной области - один.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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