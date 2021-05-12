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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731907504.html
В Москве выявили 2718 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2718 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки выявлено в Москве (2718), в Санкт-Петербурге (734) и Подмосковье (642), сообщили журналистам в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:21
2021-05-12T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки выявлено в Москве (2718), в Санкт-Петербурге (734) и Подмосковье (642), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2718, 2. Санкт-Петербург - 734, 3. Московская область - 642", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - пять, Республике Алтай - три, Еврейской автономной области - один.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве выявили 2718 новых случаев заражения коронавирусом

11:21 12.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в регионах РФ за сутки выявлено в Москве (2718), в Санкт-Петербурге (734) и Подмосковье (642), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 2718, 2. Санкт-Петербург - 734, 3. Московская область - 642", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Туве - пять, Республике Алтай - три, Еврейской автономной области - один.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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