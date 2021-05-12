https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731906460.html

В России за сутки умерли 355 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 355 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 355 смертей с COVID-19, за все время - 114 331, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:18

2021-05-12T11:18

2021-05-12T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:189:2992:1872_1920x0_80_0_0_5f4960b51c21abe6de09abb294b5e391.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 355 смертей с COVID-19, за все время - 114 331, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 355 смертей... За весь период по России умерло 114 331 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 59 человек, в Санкт-Петербурге - 39, в Ростовской и Самарской областях - по 15.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество