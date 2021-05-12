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В России за сутки умерли 355 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 355 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 355 смертей с COVID-19, за все время - 114 331, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:18
2021-05-12T11:18
2021-05-12T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 355 смертей с COVID-19, за все время - 114 331, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 355 смертей... За весь период по России умерло 114 331 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве скончались 59 человек, в Санкт-Петербурге - 39, в Ростовской и Самарской областях - по 15.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество