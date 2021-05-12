https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731905854.html

В России выявили 8217 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8217 новых случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8217, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:17

2021-05-12T11:17

2021-05-12T12:02

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8217, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне сообщалось о 8115 заболевших. Темп прироста по-прежнему составляет 0,17%. У 1168 человек (14,2%) не было симптомов. Выписали из больниц 8614 пациентов, не удалось спасти — 355.Больше всего новых инфицированных выявили в Москве (2718), Санкт-Петербурге (734), Подмосковье (642), Ростовской (201) и Воронежской (131) областях. Меньше всего — в Туве (пять), Республике Алтай (три) и в Еврейской автономной области (один).Ни одного нет в Ненецком и Чукотском автономных округах.С начала пандемии в России коронавирусом заразились 4 905 059 человек, выздоровели более 4,5 миллиона заболевших. Умерли 114 331 пациента.По данным ВОЗ, в мире число случаев COVID-19 достигло 158,6 миллиона. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их уже более 159,7 миллиона. Скончались почти 3,3 миллиона человек.США, Индия, Бразилия, Франция и Турция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на шестом месте, за ней следуют Британия, Италия, Испания и Германия.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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