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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731900235.html
Действие регистрационных удостоверений тестов на COVID-19 продлят
Действие регистрационных удостоверений тестов на COVID-19 продлят
Правительство намерено продлить действие регистрационных удостоверений лекарств и тест-систем на COVID-19, чтобы не допустить перебоев в их поставках в... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:47
2021-05-12T10:48
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство намерено продлить действие регистрационных удостоверений лекарств и тест-систем на COVID-19, чтобы не допустить перебоев в их поставках в больницы, поликлиники и аптеки, какие наблюдались в ряде регионов в самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок были и перебои с лекарствами. Люди покупали их впрок, не веря, что в случае болезни получат необходимые препараты. Но мы смогли исправить это положение. Быстро вывели на рынок двенадцать основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.Он напомнил, что для этого власти упростили процедуры регистрации лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты."Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, поликлиники и аптеки. Поэтому мы продлим действие их регистрационных удостоверений. Для этого понадобятся изменения в законодательство. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать такую инициативу", - добавил глава правительства.
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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество

Действие регистрационных удостоверений тестов на COVID-19 продлят

10:47 12.05.2021 (обновлено: 10:48 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
Сотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм) - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство намерено продлить действие регистрационных удостоверений лекарств и тест-систем на COVID-19, чтобы не допустить перебоев в их поставках в больницы, поликлиники и аптеки, какие наблюдались в ряде регионов в самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок были и перебои с лекарствами. Люди покупали их впрок, не веря, что в случае болезни получат необходимые препараты. Но мы смогли исправить это положение. Быстро вывели на рынок двенадцать основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.
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"Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, поликлиники и аптеки. Поэтому мы продлим действие их регистрационных удостоверений. Для этого понадобятся изменения в законодательство. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать такую инициативу", - добавил глава правительства.
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