https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731900235.html

Действие регистрационных удостоверений тестов на COVID-19 продлят

Действие регистрационных удостоверений тестов на COVID-19 продлят

Правительство намерено продлить действие регистрационных удостоверений лекарств и тест-систем на COVID-19, чтобы не допустить перебоев в их поставках в... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T10:47

2021-05-12T10:47

2021-05-12T10:48

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство намерено продлить действие регистрационных удостоверений лекарств и тест-систем на COVID-19, чтобы не допустить перебоев в их поставках в больницы, поликлиники и аптеки, какие наблюдались в ряде регионов в самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок были и перебои с лекарствами. Люди покупали их впрок, не веря, что в случае болезни получат необходимые препараты. Но мы смогли исправить это положение. Быстро вывели на рынок двенадцать основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.Он напомнил, что для этого власти упростили процедуры регистрации лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты."Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, поликлиники и аптеки. Поэтому мы продлим действие их регистрационных удостоверений. Для этого понадобятся изменения в законодательство. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать такую инициативу", - добавил глава правительства.

https://ria.ru/20210325/koronavirus-1602770952.html

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585199611.html

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россия, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество