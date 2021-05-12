Действие регистрационных удостоверений тестов на COVID-19 продлят
10:47 12.05.2021 (обновлено: 10:48 12.05.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудница Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора в Москве, где разработана и зарегистрирована тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм)
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство намерено продлить действие регистрационных удостоверений лекарств и тест-систем на COVID-19, чтобы не допустить перебоев в их поставках в больницы, поликлиники и аптеки, какие наблюдались в ряде регионов в самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В самом начале борьбы с коронавирусом и в период пиковых нагрузок были и перебои с лекарствами. Люди покупали их впрок, не веря, что в случае болезни получат необходимые препараты. Но мы смогли исправить это положение. Быстро вывели на рынок двенадцать основных противовирусных средств и вакцины отечественного производства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчётом о работе правительства за 2020 год.
Он напомнил, что для этого власти упростили процедуры регистрации лекарств, тест-систем и средств индивидуальной защиты.
"Важно, чтобы и сейчас они вовремя поставлялись в больницы, поликлиники и аптеки. Поэтому мы продлим действие их регистрационных удостоверений. Для этого понадобятся изменения в законодательство. Прошу вас, уважаемые коллеги, поддержать такую инициативу", - добавил глава правительства.