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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731892742.html
Мишустин рассказал, как принимались решения по борьбе с COVID-19
Мишустин рассказал, как принимались решения по борьбе с COVID-19
Решения, направленные на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались правительством в течение суток, была увеличена помощь здравоохранению, заявил в среду... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:15
2021-05-12T10:34
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здоровье - общество
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решения, направленные на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались правительством в течение суток, была увеличена помощь здравоохранению, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Решения, которые были направлены на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались в течение суток. Мы существенно увеличили помощь системе здравоохранения, поддержали экономику", - сказал Мишустин во время отчета о деятельности правительства за 2020 год в Госдуме.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, михаил мишустин, госдума рф, общество

Мишустин рассказал, как принимались решения по борьбе с COVID-19

10:15 12.05.2021 (обновлено: 10:34 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решения, направленные на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались правительством в течение суток, была увеличена помощь здравоохранению, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Решения, которые были направлены на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались в течение суток. Мы существенно увеличили помощь системе здравоохранения, поддержали экономику", - сказал Мишустин во время отчета о деятельности правительства за 2020 год в Госдуме.
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