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Мишустин рассказал, как принимались решения по борьбе с COVID-19
Мишустин рассказал, как принимались решения по борьбе с COVID-19
Решения, направленные на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались правительством в течение суток, была увеличена помощь здравоохранению, заявил в среду... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T10:15
2021-05-12T10:15
2021-05-12T10:34
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Решения, направленные на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались правительством в течение суток, была увеличена помощь здравоохранению, заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Решения, которые были направлены на борьбу с коронавирусом, зачастую принимались в течение суток. Мы существенно увеличили помощь системе здравоохранения, поддержали экономику", - сказал Мишустин во время отчета о деятельности правительства за 2020 год в Госдуме.
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