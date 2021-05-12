Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210512/koronavirus-1731877615.html
Индия вновь побила антирекорд по приросту погибших от COVID-19 за сутки
Индия вновь побила антирекорд по приросту погибших от COVID-19 за сутки
Ежедневный прирост числа погибших от коронавируса в Индии установил новый антирекорд, за минувшие сутки от вируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 205... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T07:36
2021-05-12T07:36
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
индия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730922144_0:369:2824:1958_1920x0_80_0_0_e54b85b04003be89216e7fe22ecdb9da.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Ежедневный прирост числа погибших от коронавируса в Индии установил новый антирекорд, за минувшие сутки от вируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 205 человек, при этом общее число заболевших в стране превысило 23 миллиона, сообщил минздрав Индии.По сравнению с предыдущими данными также выросло число новых случаев коронавируса, в среду в стране выявлено 348,4 тысячи новых случаев COVID-19. Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 23,3 миллиона. Выздоровели более 19,3 миллионов, умерли более 254 тысяч человек.Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 40,9 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 561 тысячи человек.При этом минздрав отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID получили более 175 миллионов человек, или почти 13% населения страны.
https://ria.ru/20210512/tela-1731876501.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/02/1730922144_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_648e8dc27058c0663a14d8836a3b86de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, индия, в мире

Индия вновь побила антирекорд по приросту погибших от COVID-19 за сутки

07:36 12.05.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкПодготовка тела погибшего к кремации жертв пандемии в Дели
Подготовка тела погибшего к кремации жертв пандемии в Дели - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мая – РИА Новости. Ежедневный прирост числа погибших от коронавируса в Индии установил новый антирекорд, за минувшие сутки от вируса и сопутствующих ему болезней скончались 4 205 человек, при этом общее число заболевших в стране превысило 23 миллиона, сообщил минздрав Индии.
По сравнению с предыдущими данными также выросло число новых случаев коронавируса, в среду в стране выявлено 348,4 тысячи новых случаев COVID-19. Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 23,3 миллиона. Выздоровели более 19,3 миллионов, умерли более 254 тысяч человек.
Пандемия коронавируса в Дели - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
07:04Распространение коронавируса
В Индии потребовали прекратить сброс тел умерших в Ганг
Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,7 миллиона. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тысяч человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 40,9 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 561 тысячи человек.
При этом минздрав отметил рост числа вакцинированных от коронавируса - вакцину от COVID получили более 175 миллионов человек, или почти 13% населения страны.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10ВЦИОМ рассказал, как россияне относятся к общественным организациям
03:10Назван способ уберечься от рака
03:05Биолог рассказала, когда заболеваемость COVID-19 должна пойти на спад
03:00Избежать внезапной сердечной смерти поможет уникальный российский прибор
02:44Bloomberg: ЕС считает, что Россия пытается "интегрировать" часть Украины
02:19Цхинвал и Владивосток стали городами-побратимами
02:16Специалист рассказал, как вытащить пропавшие данные с флешки
02:11Врач развеял популярный миф о восстановлении зрения
02:05В Тель-Авиве дважды за полчаса сработали сирены тревоги
02:03Военное крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
02:00Израильская армия нанесла удар по стратегическим зданиям движения ХАМАС
01:55Байден подписал указ о кибербезопасности
01:53Сирены тревоги сработали в городе Модиин между Тель-Авивом и Иерусалимом
01:35Израильские военные застрелили палестинца
01:28Военное крыло ХАМАС заявило о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
01:24В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
01:22В офисе Зеленского объяснили, почему "Квартал 95" не шутит о президенте
01:19Второй медицинский регулятор в США одобрил вакцину Pfizer для подростков
01:14В Госдуме хотят внести изменения в закон "О защите прав потребителей"
01:11Назван самый опасный обман в автосервисах
Лента новостейМолния