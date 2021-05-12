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В МИД призвали не допустить сползание арктического региона к конфронтации
В МИД призвали не допустить сползание арктического региона к конфронтации
Москва не рассматривает арктический регион как театр военных действий, призывает избегать эскалации и конфронтации, заявил во вторник РИА Новости посол по... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T11:42
2021-05-12T11:42
россия
николай корчунов
арктика
арктический совет
москва
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва не рассматривает арктический регион как театр военных действий, призывает избегать эскалации и конфронтации, заявил во вторник РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов."Конечно, надо не допустить сползание арктического региона к конфронтации. Мы за деэскалацию и мы за диалог. К сожалению, не все партнеры в Арктике разделяют эту точку зрения", - сказал Корчунов.По его словам, существует два пути развития события."Либо это деэскалация - готовность к диалогу и отказ от обвинительной риторики. Либо это путь эскалации, когда страны не демонстрируют готовность к многостороннему диалогу, когда страны используют обвинительную риторику, подстегивая, тем самым информационное противоборство", - отметил Корчунов.Он подчеркнул, что хотелось бы избежать последнего сценария для арктического региона, "который все еще удается сохранить в качестве зоны низкой напряженности, мира и сотрудничества"."Российская Федерация не рассматривает Арктику как театр военных действий. Это объясняется, прежде всего, тем значением, которое Арктика имеет для наших национальных интересов, прежде всего экономических", - резюмировал дипломат.
https://ria.ru/20210511/arktika-1731754074.html
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россия, николай корчунов, арктика, арктический совет, москва, в мире

В МИД призвали не допустить сползание арктического региона к конфронтации

11:42 12.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва не рассматривает арктический регион как театр военных действий, призывает избегать эскалации и конфронтации, заявил во вторник РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов.
"Конечно, надо не допустить сползание арктического региона к конфронтации. Мы за деэскалацию и мы за диалог. К сожалению, не все партнеры в Арктике разделяют эту точку зрения", - сказал Корчунов.
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"Российская Федерация не рассматривает Арктику как театр военных действий. Это объясняется, прежде всего, тем значением, которое Арктика имеет для наших национальных интересов, прежде всего экономических", - резюмировал дипломат.
 
РоссияНиколай КорчуновАрктикаАрктический советМоскваВ мире
 
 
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