https://ria.ru/20210512/konfrontatsiya-1731912655.html

В МИД призвали не допустить сползание арктического региона к конфронтации

В МИД призвали не допустить сползание арктического региона к конфронтации

Москва не рассматривает арктический регион как театр военных действий, призывает избегать эскалации и конфронтации, заявил во вторник РИА Новости посол по... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:42

2021-05-12T11:42

2021-05-12T11:42

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николай корчунов

арктика

арктический совет

москва

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва не рассматривает арктический регион как театр военных действий, призывает избегать эскалации и конфронтации, заявил во вторник РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от Российской Федерации Николай Корчунов."Конечно, надо не допустить сползание арктического региона к конфронтации. Мы за деэскалацию и мы за диалог. К сожалению, не все партнеры в Арктике разделяют эту точку зрения", - сказал Корчунов.По его словам, существует два пути развития события."Либо это деэскалация - готовность к диалогу и отказ от обвинительной риторики. Либо это путь эскалации, когда страны не демонстрируют готовность к многостороннему диалогу, когда страны используют обвинительную риторику, подстегивая, тем самым информационное противоборство", - отметил Корчунов.Он подчеркнул, что хотелось бы избежать последнего сценария для арктического региона, "который все еще удается сохранить в качестве зоны низкой напряженности, мира и сотрудничества"."Российская Федерация не рассматривает Арктику как театр военных действий. Это объясняется, прежде всего, тем значением, которое Арктика имеет для наших национальных интересов, прежде всего экономических", - резюмировал дипломат.

https://ria.ru/20210511/arktika-1731754074.html

https://ria.ru/20210419/arktika-1728930626.html

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россия, николай корчунов, арктика, арктический совет, москва, в мире