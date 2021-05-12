https://ria.ru/20210512/konflikt-1731994116.html

МИД призвал называть происходящее в Израиле и Палестине своими именами

МИД призвал называть происходящее в Израиле и Палестине своими именами

Москва считает важным называть своими именами происходящее в Израиле и Палестине, только так можно добиться деэскалации ситуации, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:17

2021-05-12T17:17

2021-05-12T17:17

россия

сергей вершинин

москва

восточный иерусалим

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Москва считает важным называть своими именами происходящее в Израиле и Палестине, только так можно добиться деэскалации ситуации, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Считаем важным не замалчивать происходящее и называть вещи своими именами. На наш взгляд, именно таким образом можно добиться деэскалации ситуации и перейти к решению застарелых проблем и противоречий между палестинцами и израильтянами", - сказал Вершинин.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых погибли 53 человека.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 17.30.

https://ria.ru/20210512/nasilie-1731992708.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/izrail-1731893195.html

россия

москва

восточный иерусалим

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россия, сергей вершинин, москва, восточный иерусалим, в мире