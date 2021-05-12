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Банки готовы блокировать украденные деньги на счетах кибермошенников
Банки готовы блокировать украденные деньги на счетах кибермошенников
Российские банки поддерживают предложение регулятора "замораживать" похищенные деньги на счетах кибермошенников, чтобы упростить возврат средств пострадавшим... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T06:18
2021-05-12T09:38
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские банки поддерживают предложение регулятора "замораживать" похищенные деньги на счетах кибермошенников, чтобы упростить возврат средств пострадавшим. На это указал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.Для этого нужна ускоренная процедура, поскольку сейчас возврат украденных денег возможен только после решения суда, пояснил ЦБ. Руководитель отдела информационной безопасности Раффайзенбанка Денис Камзеев заявил, что организация считает инициативу Банк России эффективной. С этим согласны другие игроки рынка. Зампред Совкомбанка Олег Машталяр добавил, что кроме регуляторных мер, необходимо проводить повышать финансовую грамотность россиян.Для реализации идеи регулятора банкам потребуются дополнительные ресурсы на обработку обращений клиентов, говорят в РНКБ. Однако нововведения позволят увеличить объем возврата средств. Кроме того, это создаст трудности мошенникам с выводом похищенного, добавил директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.Такая практика, определенно полезна, считает директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов. Однако придется еще решить вопрос, кого считать мошенником, а кого нет, то есть выработать корректные критерии идентификации злоумышленников, считает он.В банке "Ренессанс Кредит" заявили о риске ложных блокировок. Например, клиент или аферист заявят в банк о мошеннической операции, тогда как это была оплата реально купленного товара. "Магазину в таком случае придется самостоятельно доказывать банку, что он выдал товар клиенту. Важно, чтобы до выяснения всех обстоятельств деньги автоматически не возвращались на счет злоумышленникам, иначе может появиться мошенническая схема с возвратами средств", — заявил вице-президент банка Сергей Афанасьев.Вместе с тем, в Райффайзенбанке считают, что риски ошибочных блокировок минимальны благодаря взаимодействию банков через систему ФинЦЕРТ ЦБ. Банк "Зенит", хоть и положительно оценивает идею, считает, что ее эффективность может быть невысокой, поскольку, как правило, к моменту обращения пострадавших клиентов, похитители успевают вывести деньги.
https://radiosputnik.ria.ru/20210429/moshennik-1730508326.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Банки готовы блокировать украденные деньги на счетах кибермошенников

06:18 12.05.2021 (обновлено: 09:38 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомпьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские банки поддерживают предложение регулятора "замораживать" похищенные деньги на счетах кибермошенников, чтобы упростить возврат средств пострадавшим. На это указал опрос кредитных организаций, проведенный РИА Новости.
Для этого нужна ускоренная процедура, поскольку сейчас возврат украденных денег возможен только после решения суда, пояснил ЦБ.
Руководитель отдела информационной безопасности Раффайзенбанка Денис Камзеев заявил, что организация считает инициативу Банк России эффективной. С этим согласны другие игроки рынка. Зампред Совкомбанка Олег Машталяр добавил, что кроме регуляторных мер, необходимо проводить повышать финансовую грамотность россиян.
Для реализации идеи регулятора банкам потребуются дополнительные ресурсы на обработку обращений клиентов, говорят в РНКБ. Однако нововведения позволят увеличить объем возврата средств. Кроме того, это создаст трудности мошенникам с выводом похищенного, добавил директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов.
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Такая практика, определенно полезна, считает директор департамента информбезопасности МКБ Вячеслав Касимов. Однако придется еще решить вопрос, кого считать мошенником, а кого нет, то есть выработать корректные критерии идентификации злоумышленников, считает он.
В банке "Ренессанс Кредит" заявили о риске ложных блокировок. Например, клиент или аферист заявят в банк о мошеннической операции, тогда как это была оплата реально купленного товара.
"Магазину в таком случае придется самостоятельно доказывать банку, что он выдал товар клиенту. Важно, чтобы до выяснения всех обстоятельств деньги автоматически не возвращались на счет злоумышленникам, иначе может появиться мошенническая схема с возвратами средств", — заявил вице-президент банка Сергей Афанасьев.
Вместе с тем, в Райффайзенбанке считают, что риски ошибочных блокировок минимальны благодаря взаимодействию банков через систему ФинЦЕРТ ЦБ. Банк "Зенит", хоть и положительно оценивает идею, считает, что ее эффективность может быть невысокой, поскольку, как правило, к моменту обращения пострадавших клиентов, похитители успевают вывести деньги.
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