https://ria.ru/20210512/kazan-1732008797.html

Следствие попросило арестовать устроившего стрельбу в казанской школе

Следствие попросило арестовать устроившего стрельбу в казанской школе

Следствие просит Советский районный суд Казани заключить под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в гимназии №175, на 2 месяца, подсудимый заявил,... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T18:17

2021-05-12T18:17

2021-05-12T18:47

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Следствие просит Советский районный суд Казани заключить под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в стрельбе в гимназии №175, на 2 месяца, подсудимый заявил, что не возражает, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Следственные органы ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого по уголовному делу Галявиева Ильназа сроком на 2 месяца", - сказал следователь.Сам Галявиев заявил, что не против. "Нет" - сказал он в ответ на вопрос судьи, имеет ли возражения по запрашиваемой мере пресечения.Он вел себя в суде спокойно, опускал голову, когда представитель Следственного комитета зачитывал обвинение. Адвокат Гиляжев согласился с тем, чтобы Галявиева отправили под стражу.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

https://ria.ru/20210512/strelba-1732008101.html

казань

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стрельба в школе в казани, казань, происшествия