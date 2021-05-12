https://ria.ru/20210512/kazan-1731884415.html

В Казани рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе

В Казани рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе

Состояние 18 детей и троих взрослых, пострадавших при стрельбе в казанской школе во вторник, не изменилось к утру среды, сообщила РИА Новости руководитель... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:14

2021-05-12T09:14

2021-05-12T09:23

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Состояние 18 детей и троих взрослых, пострадавших при стрельбе в казанской школе во вторник, не изменилось к утру среды, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова."Состояние пострадавших без изменений", - сказала она.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал журналистам, что после произошедшей трагедии в Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 18 детей, из них шестеро – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Восемь детей, по его информации, получили огнестрельные ранения, остальные - ранения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания. Кроме того, в двух казанских больницах находятся трое взрослых пострадавших при стрельбе.Для работы с пострадавшими в Казань из Москвы, по информации Мурашко, прибыли 39 человек, в том числе специалисты из федеральных клиник: анастезиологи, реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, психиатры, а также специалисты "Центроспаса" и психологи.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Среда в республике объявлена днем траура.

https://ria.ru/20210512/strelba-1731875841.html

казань

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стрельба в школе в казани, казань, происшествия