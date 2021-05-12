В Казани рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в школе
09:14 12.05.2021 (обновлено: 09:23 12.05.2021)
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская клиническая больница в Казани, куда были госпитализированы раненные при стрельбе в гимназии
КАЗАНЬ, 12 мая - РИА Новости. Состояние 18 детей и троих взрослых, пострадавших при стрельбе в казанской школе во вторник, не изменилось к утру среды, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
"Состояние пострадавших без изменений", - сказала она.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал журналистам, что после произошедшей трагедии в Детской республиканской клинической больнице Татарстана находятся 18 детей, из них шестеро – в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Восемь детей, по его информации, получили огнестрельные ранения, остальные - ранения в результате травмирования осколками стекла или при эвакуации из здания. Кроме того, в двух казанских больницах находятся трое взрослых пострадавших при стрельбе.
Для работы с пострадавшими в Казань из Москвы, по информации Мурашко, прибыли 39 человек, в том числе специалисты из федеральных клиник: анастезиологи, реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, психиатры, а также специалисты "Центроспаса" и психологи.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Среда в республике объявлена днем траура.