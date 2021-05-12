https://ria.ru/20210512/kadyrov-1731947796.html

В Кремле прокомментировали слова Кадырова про Израиль

В Кремле прокомментировали слова Кадырова про Израиль

Слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, призвавшего Израиль извиниться перед палестинцами за столкновения, не отражают позиции Москвы, заявил... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T14:03

2021-05-12T14:03

2021-05-12T16:16

красный полумесяц

восточный иерусалим

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

россия

дмитрий песков

рамзан кадыров

в мире

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, призвавшего Израиль извиниться перед палестинцами за столкновения, не отражают позиции Москвы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.В понедельник Кадыров назвал действия израильских властей "провокацией в самой изящной форме", направленной на то, чтобы заставить мусульман нарушить закон. Как считает глава Чечни, будет лучше, если Тель-Авив возьмет на себя вину и "опомнится"."Вы знаете, что внешнеполитическая политика России формулируется главой государства — Конституция. Эта позиция была изложена накануне в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел", — пояснил Песков.В Кремле чрезвычайно обеспокоены растущим количеством жертв среди гражданского населения и неизбирательными обстрелами, а также призывают участников конфликта к сдержанности.Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. Протестующие бросали в силовиков камни, запускали петарды, из-за чего стражи порядка применили спецсредства для разгона толпы. По данным Красного Полумесяца, были ранены 205 палестинцев, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших сотрудниках.После этого стороны начали обмениваться ударами. К утру 12 мая палестинские группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив продолжает стрелять по сектору Газа: по последним данным, за два дня погибли 48 человек, в том числе 14 детей и три женщины, еще более 300 человек ранены. На израильской территории заявили о семи жертвах, более 200 получили ранения.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После переворота 2007 года сектором Газа управляет исламистская организация ХАМАС.Процесс мирного урегулирования конфликта приостановлен. Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль на это не согласен.

https://ria.ru/20210512/palestina-1731836890.html

https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html

восточный иерусалим

израиль

россия

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красный полумесяц, восточный иерусалим, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, россия, дмитрий песков, рамзан кадыров, в мире