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В МИД назвали попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными
В МИД назвали попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными
Москва выступает за то, чтобы Израиль отказался от попыток изменить статус Иерусалима и немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:24
2021-05-12T17:52
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сергей вершинин
совет безопасности оон
москва
иерусалим
восточный иерусалим
в мире
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы Израиль отказался от попыток изменить статус Иерусалима и немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных территориях, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин."В этой связи считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический характер и статус Священного города Иерусалима", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что Россия подтверждает "приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, отвечающей чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности".Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. Протестующие бросали в силовиков камни, запускали петарды, из-за чего стражи порядка применили спецсредства для разгона толпы. По данным Красного Полумесяца, были ранены 205 палестинцев, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших сотрудниках.После этого стороны начали обмениваться ударами. К утру 12 мая палестинские группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив продолжает стрелять по сектору Газа: по последним данным, за два дня погибли 48 человек, в том числе 14 детей и три женщины, еще более 300 человек ранены. На израильской территории заявили о семи жертвах, более 200 получили ранения.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007 года управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сергей вершинин, совет безопасности оон, москва, иерусалим, восточный иерусалим, в мире

В МИД назвали попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными

17:24 12.05.2021 (обновлено: 17:52 12.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы Израиль отказался от попыток изменить статус Иерусалима и немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных территориях, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин.
"В этой связи считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический характер и статус Священного города Иерусалима", — сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что Россия подтверждает "приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, отвечающей чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности".
Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. Протестующие бросали в силовиков камни, запускали петарды, из-за чего стражи порядка применили спецсредства для разгона толпы. По данным Красного Полумесяца, были ранены 205 палестинцев, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших сотрудниках.
Огонь, потери, разрушения: последствия обстрелов в Израиле и секторе Газа
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

Последствия израильского авиаудара по Газе
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
© REUTERS / Suhaib Salem

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

Последствия израильского авиаудара по Газе
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Amir Cohen

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
© REUTERS / Nir Elias

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

Израильский полицейский во время сирены в Ашкелон
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
© AP Photo / Hatem Moussa

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

Последствия израильского авиаудара по Газе
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
© REUTERS / Suhaib Salem

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

Последствия израильского авиаудара по Газе
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
© REUTERS / Avi Roccah

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

Разрушенное здание в Ашдоде, Израиль
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
© REUTERS / Nir Elias

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.

Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Jack Guez

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

Снаряд, выпущенный из сектора Газа, в Ашкелоне, Израиль
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
© REUTERS / Nir Elias

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

Горящий автомобиль в Ашкелоне, Израиль
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
© AFP 2021 / Mohammed Abed

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

Последствия израильского авиаудара по Газе
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
© AFP 2021 / Mahmud Hams

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

Последствия израильского авиаудара по Газе
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
1 из 12

Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
2 из 12

На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.

© REUTERS / Suhaib Salem
3 из 12

Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.

© REUTERS / Amir Cohen
4 из 12

В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.

© REUTERS / Nir Elias
5 из 12

Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.

© AP Photo / Hatem Moussa
6 из 12

Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".

© REUTERS / Suhaib Salem
7 из 12

В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.

© REUTERS / Avi Roccah
8 из 12

Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.

© REUTERS / Nir Elias
9 из 12

В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.

© AFP 2021 / Jack Guez
10 из 12

Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.

© REUTERS / Nir Elias
11 из 12

Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.

© AFP 2021 / Mohammed Abed
12 из 12

Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.

© AFP 2021 / Mahmud Hams
После этого стороны начали обмениваться ударами. К утру 12 мая палестинские группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив продолжает стрелять по сектору Газа: по последним данным, за два дня погибли 48 человек, в том числе 14 детей и три женщины, еще более 300 человек ранены. На израильской территории заявили о семи жертвах, более 200 получили ранения.
Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона.
После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007 года управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.
Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.
Читайте полный текст интервью >>>
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСергей ВершининСовет Безопасности ООНМоскваИерусалимВосточный ИерусалимВ мире
 
 
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