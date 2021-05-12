https://ria.ru/20210512/izrail-1731996939.html

В МИД назвали попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными

В МИД назвали попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными

Москва выступает за то, чтобы Израиль отказался от попыток изменить статус Иерусалима и немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:24

2021-05-12T17:24

2021-05-12T17:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сергей вершинин

совет безопасности оон

москва

иерусалим

восточный иерусалим

в мире

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Москва выступает за то, чтобы Израиль отказался от попыток изменить статус Иерусалима и немедленно прекратил поселенческую деятельность на оккупированных территориях, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Вершинин."В этой связи считаем незаконными и лишенными юридической силы попытки Израиля изменить географический, демографический и исторический характер и статус Священного города Иерусалима", — сказал собеседник агентства.Он подчеркнул, что Россия подтверждает "приверженность международно-правовой базе палестино-израильского урегулирования, отвечающей чаяниям палестинского народа о собственном государстве и требованиям Израиля в сфере безопасности".Масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции вспыхнули в Восточном Иерусалиме в ночь на субботу. Протестующие бросали в силовиков камни, запускали петарды, из-за чего стражи порядка применили спецсредства для разгона толпы. По данным Красного Полумесяца, были ранены 205 палестинцев, израильская полиция сообщила о 17 пострадавших сотрудниках.После этого стороны начали обмениваться ударами. К утру 12 мая палестинские группировки выпустили по израильской территории более тысячи ракет. Тель-Авив продолжает стрелять по сектору Газа: по последним данным, за два дня погибли 48 человек, в том числе 14 детей и три женщины, еще более 300 человек ранены. На израильской территории заявили о семи жертвах, более 200 получили ранения.Сектор Газа — одна из частей Палестины, деление территории которой оспаривается участниками многолетнего арабо-израильского конфликта. В 1947 году Генассамблея ООН разработала план раздела Палестины, который до сих пор не приняла арабская сторона. После Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег реки Иордан, включая Восточный Иерусалим и организовывает там поселения. Палестина же хочет создать на этих землях (включая сектор Газа, которым с 2007 года управляет исламистская организация ХАМАС) свое государство и требует, чтобы будущие границы между суверенными арабским и израильским государствами проходили по линиям, которые существовали до конфликта.Израиль не согласен с этим и уже объявил Иерусалим своей "вечной и неделимой столицей". Процесс мирного урегулирования приостановлен.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210512/konflikt-1731924826.html

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восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сергей вершинин, совет безопасности оон, москва, иерусалим, восточный иерусалим, в мире