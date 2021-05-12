https://ria.ru/20210512/izrail-1731972473.html

Сирены тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля

Сирены тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля

Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в ряде городов на юге Израиля, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:35

2021-05-12T15:35

2021-05-12T15:35

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в ряде городов на юге Израиля, сообщает пресс-служба армии.Начиная приблизительно с трёх часов по местному времени сирены неоднократно срабатывали в Ашдоде, Ашкелоне, Беер-Шеве, сообщили в пресс-службе.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены.

https://ria.ru/20210512/izrail-1731930262.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире