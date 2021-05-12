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Сирены тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля
Сирены тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля
Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в ряде городов на юге Израиля, сообщает пресс-служба армии. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:35
2021-05-12T15:35
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в ряде городов на юге Израиля, сообщает пресс-служба армии.Начиная приблизительно с трёх часов по местному времени сирены неоднократно срабатывали в Ашдоде, Ашкелоне, Беер-Шеве, сообщили в пресс-службе.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире

Сирены тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля

15:35 12.05.2021
 
© REUTERS / Nir EliasИзраильская противоракетная система "Железный купол" ведет огонь для перехвата ракет, запущенных из сектора Газа, из Ашкелона на юге Израиля
Израильская противоракетная система Железный купол ведет огонь для перехвата ракет, запущенных из сектора Газа, из Ашкелона на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© REUTERS / Nir Elias
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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, звучат в ряде городов на юге Израиля, сообщает пресс-служба армии.
Начиная приблизительно с трёх часов по местному времени сирены неоднократно срабатывали в Ашдоде, Ашкелоне, Беер-Шеве, сообщили в пресс-службе.
В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет - по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.
Система израильского ПРО "Железный купол" перехватила около 200 из них. В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
Вчера, 12:49
Под обстрелом ракет: обострение конфликта между Израилем и ПалестинойВечером 10 мая резко обострился конфликт на границе Израиля и Палестины. Палестинские группировки выпустили по Израилю из сектора Газа больше сотни ракет. Большинство из них перехватила система ПРО "Железный купол".
Израиль нанес удары по сектору Газа, в результате которых, по последним данным, за два дня погибли более 30 человек, в том числе 10 детей, еще 203 человека ранены.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуИзраильВ мире
 
 
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