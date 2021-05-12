https://ria.ru/20210512/izrail-1731934843.html

Путин и Эрдоган обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме

Путин и Эрдоган обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме, лидеры высказали... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T13:13

2021-05-12T13:13

2021-05-12T13:28

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

палестина

восточный иерусалим

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1731912354_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a0d423e53be813e56bc7d2b2acdabd43.jpg

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме, лидеры высказали серьёзную обеспокоенность столкновениями, ростом числа убитых, сообщает пресс-служба Кремля."Проведён предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьёзная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны к деэскалации напряжённости и мирному урегулированию возникающих вопросов", - говорится в сообщении."Отмечена принципиальная позиция России и Турции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм, а также особая роль "квартета" международных посредников (Россия, ЕС, ООН, США) в содействии переговорному процессу", - говорится в сообщении.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа. Как сообщили в среду в армии Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Министерство здравоохранения Палестины сообщило в среду о 43 жертвах израильских авиаударов по сектору Газа и о почти 300 раненых.

https://ria.ru/20210512/ataka-1731894667.html

https://ria.ru/20210512/izrail-1731878898.html

палестина

восточный иерусалим

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире