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Путин и Эрдоган обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме
Путин и Эрдоган обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме, лидеры высказали... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T13:13
2021-05-12T13:13
2021-05-12T13:28
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
палестина
восточный иерусалим
израиль
в мире
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили обострение обстановки в Восточном Иерусалиме, лидеры высказали серьёзную обеспокоенность столкновениями, ростом числа убитых, сообщает пресс-служба Кремля."Проведён предметный обмен мнениями в связи с обострением обстановки в Восточном Иерусалиме. Высказана серьёзная обеспокоенность продолжающимися столкновениями, ростом числа убитых и раненых. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны к деэскалации напряжённости и мирному урегулированию возникающих вопросов", - говорится в сообщении."Отмечена принципиальная позиция России и Турции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм, а также особая роль "квартета" международных посредников (Россия, ЕС, ООН, США) в содействии переговорному процессу", - говорится в сообщении.В понедельник вечером резко обострилась ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа. Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более 600 ракет, система израильского ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль нанес удары по сектору Газа. Как сообщили в среду в армии Израиля, в результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения. Министерство здравоохранения Палестины сообщило в среду о 43 жертвах израильских авиаударов по сектору Газа и о почти 300 раненых.
https://ria.ru/20210512/ataka-1731894667.html
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, восточный иерусалим, израиль, в мире