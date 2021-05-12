В Израиле три человека получили ранения при обстреле из сектора Газа
Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.
Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.
На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.
На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.
Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.
Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.
В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.
В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.
Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.
Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.
Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".
Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".
В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.
Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.
В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.
В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.
Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.
Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.
Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.
Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.
Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.
Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.
Крупнейшую за последние годы эскалацию конфликта спровоцировали события в Восточном Иерусалиме.
На Храмовой горе несколько дней не прекращались беспорядки из-за разгона палестинцев, которые собирались на молитвы в мечети Аль-Акса к завершению Рамадана.
Кроме того, активность протестующих подстегнули попытки выселить палестинские семьи из некоторых районов.
В городах со значительной долей арабского населения по всей стране вспыхнули волнения.
Вскоре уличные беспорядки сменились полноценными боевыми действиями с обстрелами и авиаударами.
Палестинские группировки выпустили по территории Израиля более тысячи ракет, 200 из них перехватила система ПРО "Железный купол".
В результате ракетных обстрелов погибли пять израильтян, более 200 получили ранения.
Израиль нанес по сектору Газа удары, следствием которых стала гибель более 50 человек, в том числе детей.
В городах, граничащих с палестинским анклавом, не затихают сирены воздушной тревоги.
Глава Минобороны Израиля заявил, что армия продолжит наносить удары до наступления полной тишины.
Международное сообщество должно вмешаться в ситуацию, считает посол Палестины в России. "Происходит катастрофа. Нужно предпринимать усилия“, — говорит Хафиз Нофаль.
Глава Евросовета обеспокоен всплеском насилия и в разговоре с президентом Израиля заявил о необходимости деэскалации.