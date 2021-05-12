https://ria.ru/20210512/izrail-1731916340.html

В Израиле три человека получили ранения при обстреле из сектора Газа

В Израиле три человека получили ранения при обстреле из сектора Газа

Три человека получили ранения в результате попадания противотанкового снаряда, запущенного из сектора Газа, в израильский автомобиль, для эвакуации раненых... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:59

2021-05-12T11:59

2021-05-12T15:33

сектор газа

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 мая - РИА Новости. Три человека получили ранения в результате попадания противотанкового снаряда, запущенного из сектора Газа, в израильский автомобиль, для эвакуации раненых задействован вертолет, сообщили медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" в Twitter.Ранее армия сообщила о том, что израильская территория дважды была обстреляна противотанковыми снарядами из сектора Газа."ХАМАС выпустил противотанковую ракету по автомобилю на юге Израиля... В результате происшествия три человека были ранены, для их доставки в больницу задействован вертолет", - говорится в сообщении медиков.Медики отметили, что эвакуировать пострадавших им пришлось с риском для жизни, под обстрелом палестинских исламистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210512/izrail-1731893195.html

сектор газа

израиль

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сектор газа, израиль, в мире