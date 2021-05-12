https://ria.ru/20210512/gosuslugi-1732000791.html

Число пользователей портала Госуслуг выросло до 56 миллионов человек

Число пользователей портала Госуслуг выросло до 56 миллионов человек

Количество пользователей сервисов портала Госуслуг увеличилось почти вдвое за 2020 год, до 56 миллионов человек, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:45

2021-05-12T17:45

2021-05-12T17:45

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

госуслуги

технологии

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество пользователей сервисов портала Госуслуг увеличилось почти вдвое за 2020 год, до 56 миллионов человек, сообщило Минцифры РФ."За прошлый год количество граждан, которые воспользовались сервисами единого портала, увеличилось почти вдвое - до 56 миллионов человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 2020 году количество зарегистрированных пользователей на портале Госуслуг увеличилось на 12 миллионов человек и превысило 78 миллионов граждан, что составляет почти две трети от всех граждан старше 14 лет.Отмечается, что через портал в 2020 году было также проведено почти 85 миллионов платежей, что на треть больше чем за прошлый год. Всего через портал были оплачены пошлины, штрафы, налоговые и другие задолженности на сумму более 80 миллиардов рублей.В связи с таким резким ростом спроса министерству пришлось в экстренном порядке наращивать мощности портала Госуслуг и всей инфраструктуры электронного правительства. В том числе это коснулось и системы межведомственного электронного взаимодействия, которая обеспечивает сбор необходимых сведений в госорганах для предоставления услуги. В прошлом году система электронного взаимодействия обрабатывала почти 80 миллионов запросов в день.

https://ria.ru/20210512/mishustin-1731960224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, технологии