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Число пользователей портала Госуслуг выросло до 56 миллионов человек
Число пользователей портала Госуслуг выросло до 56 миллионов человек
Количество пользователей сервисов портала Госуслуг увеличилось почти вдвое за 2020 год, до 56 миллионов человек, сообщило Минцифры РФ. РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:45
2021-05-12T17:45
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
госуслуги
технологии
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество пользователей сервисов портала Госуслуг увеличилось почти вдвое за 2020 год, до 56 миллионов человек, сообщило Минцифры РФ."За прошлый год количество граждан, которые воспользовались сервисами единого портала, увеличилось почти вдвое - до 56 миллионов человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в 2020 году количество зарегистрированных пользователей на портале Госуслуг увеличилось на 12 миллионов человек и превысило 78 миллионов граждан, что составляет почти две трети от всех граждан старше 14 лет.Отмечается, что через портал в 2020 году было также проведено почти 85 миллионов платежей, что на треть больше чем за прошлый год. Всего через портал были оплачены пошлины, штрафы, налоговые и другие задолженности на сумму более 80 миллиардов рублей.В связи с таким резким ростом спроса министерству пришлось в экстренном порядке наращивать мощности портала Госуслуг и всей инфраструктуры электронного правительства. В том числе это коснулось и системы межведомственного электронного взаимодействия, которая обеспечивает сбор необходимых сведений в госорганах для предоставления услуги. В прошлом году система электронного взаимодействия обрабатывала почти 80 миллионов запросов в день.
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), госуслуги, технологии

Число пользователей портала Госуслуг выросло до 56 миллионов человек

17:45 12.05.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМеста доступа к электронным порталам госуслуг во флагманском центре "Мои документы в Москве
Места доступа к электронным порталам госуслуг во флагманском центре Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество пользователей сервисов портала Госуслуг увеличилось почти вдвое за 2020 год, до 56 миллионов человек, сообщило Минцифры РФ.
"За прошлый год количество граждан, которые воспользовались сервисами единого портала, увеличилось почти вдвое - до 56 миллионов человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2020 году количество зарегистрированных пользователей на портале Госуслуг увеличилось на 12 миллионов человек и превысило 78 миллионов граждан, что составляет почти две трети от всех граждан старше 14 лет.
"Средняя ежедневная аудитория портала увеличилась в два раза и превысила 4 миллиона пользователей в день. Количество обращений к порталу за прошлый год превысило 1,5 миллиарда. ... В пике на портале в секунду обрабатывалось более 7 тысяч запросов пользователей", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что через портал в 2020 году было также проведено почти 85 миллионов платежей, что на треть больше чем за прошлый год. Всего через портал были оплачены пошлины, штрафы, налоговые и другие задолженности на сумму более 80 миллиардов рублей.
В связи с таким резким ростом спроса министерству пришлось в экстренном порядке наращивать мощности портала Госуслуг и всей инфраструктуры электронного правительства. В том числе это коснулось и системы межведомственного электронного взаимодействия, которая обеспечивает сбор необходимых сведений в госорганах для предоставления услуги. В прошлом году система электронного взаимодействия обрабатывала почти 80 миллионов запросов в день.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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Мишустин рассказал об оказании госуслуг в электронном виде
 
РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)ГосуслугиТехнологии
 
 
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