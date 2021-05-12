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ЦИК развеет мифы о связи многодневного голосования с фальсификациями
ЦИК развеет мифы о связи многодневного голосования с фальсификациями
ЦИК России перед принятием решения о том, сколько дней будет проходить голосование в этом году, готов провести круглый стол с экспертами, чтобы развеять мифы о... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T12:32
2021-05-12T12:32
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЦИК России перед принятием решения о том, сколько дней будет проходить голосование в этом году, готов провести круглый стол с экспертами, чтобы развеять мифы о возможной связи длительности голосования и количества фальсификаций, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков ранее направил обращение главе ЦИК Элле Памфиловой с предложением проводить однодневное, а не трехдневное голосование на выборах, которые состоятся в сентябре 2021 года.Также Рыбаков предложил не проводить досрочное, дистанционное и массовое голосование вне помещений, чтобы избежать возможных нарушений."Партия "Яблоко" уже открыто к нам обратилась, и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, с призывами не проводить трехдневное голосование, отказаться от него. Думаю, мы, во-первых, когда будем принимать решение, и если его примем, а, может быть, ещё до того момента, посоветуемся с нашими экспертами, может быть, проведем в ЦИКе круглый стол, чтобы развеять эти мифы, эту прямую связь, что трехдневное голосование увеличивает количество фальсификаций, развеять этот тезис, показать, что дело не в этом", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она подчеркнула, что "дело не в том, сколько дней проводить голосование, а в том, каким образом его проводить, каким образом обеспечить доверие и общественный контроль".
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николай рыбаков, элла памфилова, цик рф, яблоко, александр шишлов, санкт-петербург, политика

ЦИК развеет мифы о связи многодневного голосования с фальсификациями

12:32 12.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЦИК России перед принятием решения о том, сколько дней будет проходить голосование в этом году, готов провести круглый стол с экспертами, чтобы развеять мифы о возможной связи длительности голосования и количества фальсификаций, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков ранее направил обращение главе ЦИК Элле Памфиловой с предложением проводить однодневное, а не трехдневное голосование на выборах, которые состоятся в сентябре 2021 года.
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Также Рыбаков предложил не проводить досрочное, дистанционное и массовое голосование вне помещений, чтобы избежать возможных нарушений.
"Партия "Яблоко" уже открыто к нам обратилась, и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, с призывами не проводить трехдневное голосование, отказаться от него. Думаю, мы, во-первых, когда будем принимать решение, и если его примем, а, может быть, ещё до того момента, посоветуемся с нашими экспертами, может быть, проведем в ЦИКе круглый стол, чтобы развеять эти мифы, эту прямую связь, что трехдневное голосование увеличивает количество фальсификаций, развеять этот тезис, показать, что дело не в этом", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она подчеркнула, что "дело не в том, сколько дней проводить голосование, а в том, каким образом его проводить, каким образом обеспечить доверие и общественный контроль".
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Николай РыбаковЭлла ПамфиловаЦИК РФЯблокоАлександр ШишловСанкт-ПетербургПолитика
 
 
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