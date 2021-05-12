https://ria.ru/20210512/golosovanie-1731925703.html

ЦИК развеет мифы о связи многодневного голосования с фальсификациями

ЦИК развеет мифы о связи многодневного голосования с фальсификациями

ЦИК России перед принятием решения о том, сколько дней будет проходить голосование в этом году, готов провести круглый стол с экспертами, чтобы развеять мифы о... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T12:32

2021-05-12T12:32

2021-05-12T12:32

николай рыбаков

элла памфилова

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яблоко

александр шишлов

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политика

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЦИК России перед принятием решения о том, сколько дней будет проходить голосование в этом году, готов провести круглый стол с экспертами, чтобы развеять мифы о возможной связи длительности голосования и количества фальсификаций, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков ранее направил обращение главе ЦИК Элле Памфиловой с предложением проводить однодневное, а не трехдневное голосование на выборах, которые состоятся в сентябре 2021 года.Также Рыбаков предложил не проводить досрочное, дистанционное и массовое голосование вне помещений, чтобы избежать возможных нарушений."Партия "Яблоко" уже открыто к нам обратилась, и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, с призывами не проводить трехдневное голосование, отказаться от него. Думаю, мы, во-первых, когда будем принимать решение, и если его примем, а, может быть, ещё до того момента, посоветуемся с нашими экспертами, может быть, проведем в ЦИКе круглый стол, чтобы развеять эти мифы, эту прямую связь, что трехдневное голосование увеличивает количество фальсификаций, развеять этот тезис, показать, что дело не в этом", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она подчеркнула, что "дело не в том, сколько дней проводить голосование, а в том, каким образом его проводить, каким образом обеспечить доверие и общественный контроль".

https://ria.ru/20210430/golosovanie-1730783317.html

https://ria.ru/20210310/golosovanie-1600580330.html

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николай рыбаков, элла памфилова, цик рф, яблоко, александр шишлов, санкт-петербург, политика