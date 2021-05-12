ЦИК развеет мифы о связи многодневного голосования с фальсификациями
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. ЦИК России перед принятием решения о том, сколько дней будет проходить голосование в этом году, готов провести круглый стол с экспертами, чтобы развеять мифы о возможной связи длительности голосования и количества фальсификаций, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков ранее направил обращение главе ЦИК Элле Памфиловой с предложением проводить однодневное, а не трехдневное голосование на выборах, которые состоятся в сентябре 2021 года.
Также Рыбаков предложил не проводить досрочное, дистанционное и массовое голосование вне помещений, чтобы избежать возможных нарушений.
"Партия "Яблоко" уже открыто к нам обратилась, и уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, с призывами не проводить трехдневное голосование, отказаться от него. Думаю, мы, во-первых, когда будем принимать решение, и если его примем, а, может быть, ещё до того момента, посоветуемся с нашими экспертами, может быть, проведем в ЦИКе круглый стол, чтобы развеять эти мифы, эту прямую связь, что трехдневное голосование увеличивает количество фальсификаций, развеять этот тезис, показать, что дело не в этом", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она подчеркнула, что "дело не в том, сколько дней проводить голосование, а в том, каким образом его проводить, каким образом обеспечить доверие и общественный контроль".
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