https://ria.ru/20210512/egipet-1731884312.html

В МИД пообещали следить безопасностью авиасообщения с Египтом

В МИД пообещали следить безопасностью авиасообщения с Египтом

Египет принял все меры для минимизации рисков, связанных с обеспечением безопасности, в том числе с эпидемиологической точки зрения, но российская сторона будет РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T09:16

2021-05-12T09:16

2021-05-12T12:41

олег сыромолотов

шарм-эш-шейх

каир (город)

туризм

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

египет

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Египет принял все меры для минимизации рисков, связанных с обеспечением безопасности, в том числе с эпидемиологической точки зрения, но российская сторона будет держать на контроле вопрос безопасности авиасообщения с этой страной.В интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, комментируя заявления о полном возобновлении авиасообщения с Египтом, отметил, что "возобновление чартерных перелетов стало результатом совместной работы российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах красноморских курортных городов Шарм-эш-Шейха и Хургады"."Наши эксперты неоднократно посещали упомянутые воздушные гавани и инспектировали имеющиеся в них механизмы контроля и работу персонала", - напомнил собеседник агентства.По словам замглавы МИД РФ, "проводившиеся там проверочные мероприятия показали, что Египет принял все возможные меры для минимизации рисков, связанных с обеспечением безопасности, в том числе с эпидемиологической точки зрения"."Именно это позволит спустя пять лет открыть авиасообщение с так полюбившимися нашим туристам Шарм-эш-Шейхом и Хургадой", - добавил Сыромолотов."В то же время хотел бы заверить, что Россия продолжит держать этот вопрос на контроле, так как безопасность наших граждан является для нас безусловным приоритетом", - отметил он.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты оставались закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.Лайнер Airbus A321 "Когалымавиа" разбился на Синае 31 октября 2015 года. Тогда погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семь членов экипажа. ФСБ России квалифицирует случившееся как теракт.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20210423/egipet-1729672613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210423/egipet-1729662394.html

шарм-эш-шейх

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россия

египет

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олег сыромолотов, шарм-эш-шейх, каир (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), египет