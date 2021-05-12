ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дороги в Донбассе
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили 26 мин на дороге в подконтрольном Киеву поселке Травневое в Донбассе, заявил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами. Поперек дороги на въезде в населенный пункт Травневое противником установлено 26 мин", - сказал Басурин.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.