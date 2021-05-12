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ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дороги в Донбассе
ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дороги в Донбассе
Украинские силовики установили 26 мин на дороге в подконтрольном Киеву поселке Травневое в Донбассе, заявил в среду журналистам заместитель начальника Народной... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:31
2021-05-12T17:31
эдуард басурин
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили 26 мин на дороге в подконтрольном Киеву поселке Травневое в Донбассе, заявил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами. Поперек дороги на въезде в населенный пункт Травневое противником установлено 26 мин", - сказал Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210512/obstrel-1731915515.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дороги в Донбассе

17:31 12.05.2021
 
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© AP Photo / Anatolii Stepanov
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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили 26 мин на дороге в подконтрольном Киеву поселке Травневое в Донбассе, заявил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами. Поперек дороги на въезде в населенный пункт Травневое противником установлено 26 мин", - сказал Басурин.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
11:56
В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле села
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Эдуард БасуринЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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