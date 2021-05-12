https://ria.ru/20210512/donbass-1731998535.html

ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дороги в Донбассе

ДНР обвинила украинских силовиков в минировании дороги в Донбассе

Украинские силовики установили 26 мин на дороге в подконтрольном Киеву поселке Травневое в Донбассе, заявил в среду журналистам заместитель начальника Народной... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:31

2021-05-12T17:31

2021-05-12T17:31

эдуард басурин

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

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ДОНЕЦК, 12 мая - РИА Новости. Украинские силовики установили 26 мин на дороге в подконтрольном Киеву поселке Травневое в Донбассе, заявил в среду журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Нами отмечается минирование местности противотанковыми минами. Поперек дороги на въезде в населенный пункт Травневое противником установлено 26 мин", - сказал Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210512/obstrel-1731915515.html

https://ria.ru/20210512/peremirie-1731890321.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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эдуард басурин, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире