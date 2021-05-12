https://ria.ru/20210512/delo-1731902625.html

В Москве завели дело из-за смерти женщины после лечения в частной клинике

В Москве завели дело из-за смерти женщины после лечения в частной клинике

Следователи в Москве завели уголовное дело из-за смерти пациентки после химиотерапии в частной клинике, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T11:00

2021-05-12T11:00

2021-05-12T11:07

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи в Москве завели уголовное дело из-за смерти пациентки после химиотерапии в частной клинике, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.По данным следователей, женщина 1949 года рождения с февраля лечилась в одной из частных клиник столицы, где 14 апреля после химиотерапии ее состояние резко ухудшилось. Она была госпитализирована в городскую больницу, где, несмотря на оказанную медпомощь, скончалась."Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пациентки (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сказала Иванова.Она добавила, что у следствия есть основания полагать о некачественном оказании медпомощи из-за ненадлежащего исполнения своих профобязанностей медработниками."В клинике проведен обыск и изъята необходимая медицинская документация", - отметила Иванова.В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены ведомством на контроль.

https://ria.ru/20201015/kosmetolog-1579911384.html

https://ria.ru/20201111/proverka-1584152073.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия