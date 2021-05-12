https://ria.ru/20210512/blagoustroystvo-1732205990.html
Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская"
Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская"
Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская", сообщили журналистам в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-12T13:42
2021-05-12T13:42
2021-05-13T19:49
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская", сообщили журналистам в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.В комплексе отметили, что прогнозируемый пассажиропоток станции – 230 тысяч человек в сутки, значит, увеличится пешеходный трафик в районе "Очаково-Матвеевское". Для удобства горожан будут созданы новые пешеходные маршруты к строящейся станции БКЛ "Аминьевская" и МЦД-4 "Матвеевская".В комплексе уточнили, что особое внимание уделяется озеленению – планируется высадить более 200 деревьев и почти 17 тысяч кустарников, разбить почти 200 тысяч квадратных метров газона, в том числе почти 3,6 тысячи квадратных метров цветников."В рамках комплексного благоустройства приведут в порядок восемь детских площадок и создадут одну новую, отремонтируют три существующие и обустроят две новые спортивные площадки. На площадке для выгула собак заменят покрытие и оборудование. Появится и еще одна новая. В зоне работ установлено ограждение, для пешеходов организованы удобные проходы. Благоустройство полностью завершат к моменту ввода станции в эксплуатацию", - добавили в пресс-службе.
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комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости.
Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская", сообщили журналистам в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства
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"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская". Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности новой станции метро пройдут на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, Проектируемом проезде 3631. Общая площадь благоустройства составит 26,3 га", - рассказали в пресс-службе.
В комплексе отметили, что прогнозируемый пассажиропоток станции – 230 тысяч человек в сутки, значит, увеличится пешеходный трафик в районе "Очаково-Матвеевское". Для удобства горожан будут созданы новые пешеходные маршруты к строящейся станции БКЛ "Аминьевская" и МЦД-4 "Матвеевская".
"Специалисты заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят бордюрный камень. В зоне благоустройства появятся 16 современных остановочных павильонов и пять навигационных стел, удобные парковки для автомобилистов, скамейки и урны. Для комфорта и безопасности пешеходов установят 588 новых опор освещения", - рассказали в пресс-службе.
В комплексе уточнили, что особое внимание уделяется озеленению – планируется высадить более 200 деревьев и почти 17 тысяч кустарников, разбить почти 200 тысяч квадратных метров газона, в том числе почти 3,6 тысячи квадратных метров цветников.
"В рамках комплексного благоустройства приведут в порядок восемь детских площадок и создадут одну новую, отремонтируют три существующие и обустроят две новые спортивные площадки. На площадке для выгула собак заменят покрытие и оборудование. Появится и еще одна новая. В зоне работ установлено ограждение, для пешеходов организованы удобные проходы. Благоустройство полностью завершат к моменту ввода станции в эксплуатацию", - добавили в пресс-службе.