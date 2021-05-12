Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210512/blagoustroystvo-1732205990.html
Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская"
Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская"
Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская", сообщили журналистам в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2021
2021-05-12T13:42
2021-05-13T19:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732208614_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_f1662e1280ea904e45f18d69166dd570.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская", сообщили журналистам в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.В комплексе отметили, что прогнозируемый пассажиропоток станции – 230 тысяч человек в сутки, значит, увеличится пешеходный трафик в районе "Очаково-Матвеевское". Для удобства горожан будут созданы новые пешеходные маршруты к строящейся станции БКЛ "Аминьевская" и МЦД-4 "Матвеевская".В комплексе уточнили, что особое внимание уделяется озеленению – планируется высадить более 200 деревьев и почти 17 тысяч кустарников, разбить почти 200 тысяч квадратных метров газона, в том числе почти 3,6 тысячи квадратных метров цветников."В рамках комплексного благоустройства приведут в порядок восемь детских площадок и создадут одну новую, отремонтируют три существующие и обустроят две новые спортивные площадки. На площадке для выгула собак заменят покрытие и оборудование. Появится и еще одна новая. В зоне работ установлено ограждение, для пешеходов организованы удобные проходы. Благоустройство полностью завершат к моменту ввода станции в эксплуатацию", - добавили в пресс-службе.
https://realty.ria.ru/20200623/1573341179.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732208614_159:0:1226:800_1920x0_80_0_0_4e31e5837b0216029c5d3613e7f10315.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, общество

Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская"

13:42 12.05.2021 (обновлено: 19:49 13.05.2021)
 
© Фото : официальный сайт Мэра МосквыПроектное решение благоустройства территории возле станции "Аминьевская" БКЛ
Проектное решение благоустройства территории возле станции Аминьевская БКЛ - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
© Фото : официальный сайт Мэра Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Началось благоустройство территории возле станции БКЛ "Аминьевская", сообщили журналистам в среду в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к комплексному благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии метро "Аминьевская". Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности новой станции метро пройдут на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, Проектируемом проезде 3631. Общая площадь благоустройства составит 26,3 га", - рассказали в пресс-службе.
В комплексе отметили, что прогнозируемый пассажиропоток станции – 230 тысяч человек в сутки, значит, увеличится пешеходный трафик в районе "Очаково-Матвеевское". Для удобства горожан будут созданы новые пешеходные маршруты к строящейся станции БКЛ "Аминьевская" и МЦД-4 "Матвеевская".
"Специалисты заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят бордюрный камень. В зоне благоустройства появятся 16 современных остановочных павильонов и пять навигационных стел, удобные парковки для автомобилистов, скамейки и урны. Для комфорта и безопасности пешеходов установят 588 новых опор освещения", - рассказали в пресс-службе.
В комплексе уточнили, что особое внимание уделяется озеленению – планируется высадить более 200 деревьев и почти 17 тысяч кустарников, разбить почти 200 тысяч квадратных метров газона, в том числе почти 3,6 тысячи квадратных метров цветников.
"В рамках комплексного благоустройства приведут в порядок восемь детских площадок и создадут одну новую, отремонтируют три существующие и обустроят две новые спортивные площадки. На площадке для выгула собак заменят покрытие и оборудование. Появится и еще одна новая. В зоне работ установлено ограждение, для пешеходов организованы удобные проходы. Благоустройство полностью завершат к моменту ввода станции в эксплуатацию", - добавили в пресс-службе.
Депо Аминьевское в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
23 июня 2020, 09:34
Площадь депо "Аминьевское" на западе Москвы увеличат
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:24Число погибших от израильских ударов палестинцев превысило сто человек
22:23ЦБ впервые вступил в очный спор с Дерипаской
22:22В Нижегородской области нашли тело убитой 12-летней школьницы
22:18Имам казанской мечети рассказал, как учительница защищала детей от убийцы
22:11Источник сообщил, что Ливан выпустил по Израилю ракеты класса "Град"
22:04Российские военные остановили в Сирии американскую колонну
22:02В секторе Газа ранили двух журналистов турецкого информагентства
22:00Из Ливана выпустили три ракеты по израильской территории
21:52Пентагон вывез из Израиля около 120 сотрудников
21:48Самолет экстренно сел в Волгограде из-за заболевшего пассажира
21:47Гутерреш назвал сферы, в которых ООН хочет сотрудничать с Россией
21:39Греция пообещала туристам безопасный отдых
21:37Медведчук заявил, что Козак находится на лечении в Белоруссии
21:32В США цена на бензин выросла до рекордного с 2014 года показателя
21:28Сына экс-губернатора Самарской области задержали в Шереметьево
21:18Баку ответил на обвинения Еревана
21:08Ребенок сбежал из частного детского сада в Москве
21:02В США рассказали, как готовят новый авианосец к войне с Россией
21:00В океане найдены следы внеземного вещества
20:56Суд отправил Медведчука под домашний арест
Лента новостейМолния