В Белоруссии мужчину задержали за оскорбление силовиков
17:51 12.05.2021 (обновлено: 17:52 12.05.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Прокуратура в Белоруссии в рамках возбужденного уголовного дела санкционировала заключение под стражу мужчину, постоянно проживающего в РФ и оставлявшего оскорбительные комментарии в отношении белорусских силовиков в Telegram-канале, сообщается в среду на сайте Генеральной прокуратуры республики.
"Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета в феврале 2021 года возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-канале оскорбительных комментариев в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей … В ходе расследования установлено, что к совершению указанного преступления причастен Т. (задержанный – ред.), 1980 года рождения, имеющий вид на жительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что задержанный, "находясь на территории России и будучи зарегистрированным в Telegram-канале "Каратели Беларуси" …, размещал в сети Интернет оскорбительные комментарии". После задержания с санкции прокурора Гродно к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он не имеет постоянного места жительства в Белоруссии.
За публичное оскорбление представителя власти мужчине грозит наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.
Ранее МВД Белоруссии сообщало о задержании работающего врачом в России 41-летнего уроженца Борисова. Его задержали в родном городе, после приезда в гости к родным.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт