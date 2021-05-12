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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210512/belorussiya-1732002055.html
В Белоруссии мужчину задержали за оскорбление силовиков
В Белоруссии мужчину задержали за оскорбление силовиков
Прокуратура в Белоруссии в рамках возбужденного уголовного дела санкционировала заключение под стражу мужчину, постоянно проживающего в РФ и оставлявшего... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T17:51
2021-05-12T17:52
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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Прокуратура в Белоруссии в рамках возбужденного уголовного дела санкционировала заключение под стражу мужчину, постоянно проживающего в РФ и оставлявшего оскорбительные комментарии в отношении белорусских силовиков в Telegram-канале, сообщается в среду на сайте Генеральной прокуратуры республики."Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета в феврале 2021 года возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-канале оскорбительных комментариев в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей … В ходе расследования установлено, что к совершению указанного преступления причастен Т. (задержанный – ред.), 1980 года рождения, имеющий вид на жительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что задержанный, "находясь на территории России и будучи зарегистрированным в Telegram-канале "Каратели Беларуси" …, размещал в сети Интернет оскорбительные комментарии". После задержания с санкции прокурора Гродно к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он не имеет постоянного места жительства в Белоруссии.За публичное оскорбление представителя власти мужчине грозит наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.Ранее МВД Белоруссии сообщало о задержании работающего врачом в России 41-летнего уроженца Борисова. Его задержали в родном городе, после приезда в гости к родным.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт
https://ria.ru/20210507/prigovor-1731423830.html
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мвд белоруссии, telegram (приложение), кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии мужчину задержали за оскорбление силовиков

17:51 12.05.2021 (обновлено: 17:52 12.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Прокуратура в Белоруссии в рамках возбужденного уголовного дела санкционировала заключение под стражу мужчину, постоянно проживающего в РФ и оставлявшего оскорбительные комментарии в отношении белорусских силовиков в Telegram-канале, сообщается в среду на сайте Генеральной прокуратуры республики.
"Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета в феврале 2021 года возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-канале оскорбительных комментариев в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей … В ходе расследования установлено, что к совершению указанного преступления причастен Т. (задержанный – ред.), 1980 года рождения, имеющий вид на жительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что задержанный, "находясь на территории России и будучи зарегистрированным в Telegram-канале "Каратели Беларуси" …, размещал в сети Интернет оскорбительные комментарии". После задержания с санкции прокурора Гродно к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он не имеет постоянного места жительства в Белоруссии.
За публичное оскорбление представителя власти мужчине грозит наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.
Ранее МВД Белоруссии сообщало о задержании работающего врачом в России 41-летнего уроженца Борисова. Его задержали в родном городе, после приезда в гости к родным.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт
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