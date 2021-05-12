https://ria.ru/20210512/belorussiya-1732002055.html

В Белоруссии мужчину задержали за оскорбление силовиков

В Белоруссии мужчину задержали за оскорбление силовиков

Прокуратура в Белоруссии в рамках возбужденного уголовного дела санкционировала заключение под стражу мужчину, постоянно проживающего в РФ и оставлявшего... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T17:51

2021-05-12T17:51

2021-05-12T17:52

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МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Прокуратура в Белоруссии в рамках возбужденного уголовного дела санкционировала заключение под стражу мужчину, постоянно проживающего в РФ и оставлявшего оскорбительные комментарии в отношении белорусских силовиков в Telegram-канале, сообщается в среду на сайте Генеральной прокуратуры республики."Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета в феврале 2021 года возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-канале оскорбительных комментариев в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с выполнением ими служебных обязанностей … В ходе расследования установлено, что к совершению указанного преступления причастен Т. (задержанный – ред.), 1980 года рождения, имеющий вид на жительство Российской Федерации", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что задержанный, "находясь на территории России и будучи зарегистрированным в Telegram-канале "Каратели Беларуси" …, размещал в сети Интернет оскорбительные комментарии". После задержания с санкции прокурора Гродно к обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он не имеет постоянного места жительства в Белоруссии.За публичное оскорбление представителя власти мужчине грозит наказание вплоть до ограничения свободы на срок до трех лет.Ранее МВД Белоруссии сообщало о задержании работающего врачом в России 41-летнего уроженца Борисова. Его задержали в родном городе, после приезда в гости к родным.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт

https://ria.ru/20210507/prigovor-1731423830.html

https://ria.ru/20210215/belorussiya-1597491144.html

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мвд белоруссии, telegram (приложение), кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире